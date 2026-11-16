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Doszliśmy już do takiego momentu rozwoju robotów sprzątających, że trudno przewidzieć, co czeka nas tuż za rogiem. Wysuwane szczotki boczne to już właściwie codzienność, ultra wysoka siła ssania nikogo nie zaskakuje, a na salony weszły już też rolkowe mopy. W Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller S rolkowy mop jest, ale dodatkowo wysuwany, a – żeby tego było mało – potrafi też mopować… z użyciem pary. Sprawdźmy o co tyle szumu.

Odkurzacz ma sprzątać, ale super, jeśli dobrze wygląda

W październiku zeszłego roku testowałam Dreame Aqua10 Ultra Track Complete. Gdy zaczęłam rozpakowywać pudełko z Aqua20 Pro Ultra Roller S, ujrzałam ogromne podobieństwo.

Stacja bazowa wygląda identycznie i nie ma w tym nic złego, bo (moim zdaniem) to jedna z najładniejszych baz odkurzaczy automatycznych na rynku – nie wstyd postawić ją nawet w nowoczesnym salonie. I oczywiście turbo funkcjonalna.

No bo tak: odsysa nieczystości z robota bezpośrednio do worka o pojemności 3,2 l (który trzeba wymieniać średnio 3 miesiące, chyba, że ma się zwierzaki, to częściej), dozuje płyn myjący, ma dwa pojemniki na wodę (czystą i brudną), dzięki którym możliwe jest pranie rolki przed mopowaniem i po jego zakończeniu – co ważne, w 100°C. A i oczywiście suszy gorącym powietrzem.

Sama stacja jest w większej części matowa, a zastosowany w jej górnej części wzór sprawia, że prezentuje się naprawdę świetnie. Odkurzacz sam w sobie na szczęście też jest matowy – na szczęście, bo nie ma nic gorszego, jak błyszcząca powierzchnia, nie dość, że przyciągająca do siebie wszelkie drobinki kurzu, to jeszcze odbijająca w sobie światło. Dobrze komponuje się z bazą, w której spędza czas i się ładuje, gdy nie jest używany. I, co ważne, ma chowaną wieżyczkę z czujnikiem LDS, dzięki czemu wysokość wynosi ok. 9,75 cm.

Ale dobrze, dość o samym wzornictwie, bo – choć ładne – to nie ono gra tu pierwsze skrzypce. Uważam jednakowoż, że to powinno iść w parze: by sprzęt dobrze działał (do tego zaraz przejdziemy), ale też nam się podobał. W końcu nie bez powodu mówi się, że kupujemy oczami… ;)

Potrafi odkurzać – bez dwóch zdań

Jeśli chodzi o samo odkurzanie, odnoszę wrażenie, że dobijamy do szklanego sufitu, czego zresztą Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller S Complete jest świetnym przykładem. Urządzenie to odkurza z wykorzystaniem technologii Vormax, zapewniającej siłę ssania na imponującym poziomie aż 40 000 Pa, którą trudno będzie wykorzystać w domu bez zwierząt.

Jak jednak wiecie – ja zwierzaki mam i to w dodatku pięć. A koty mają to do siebie, że rozrzucają żwirek i zostawiają swoją sierść gdzie popadnie, więc wyzwanie dla każdego robota sprzątającego jest spore. Testowany model na szczęście stawił mu czoło bezproblemowo i po każdorazowym cyklu sprzątania zostawiał mieszkanie odkurzone tak, jakbym sobie tego życzyła.

Wykładziny dywanowe odkurza bardzo skutecznie, co ważne, radzi sobie również między nogami krzeseł biurowych, z czym niektóre modele mają problem – i to nie tylko konkurencji, ale też wspomniany wcześniej zeszłoroczny Aqua10 Ultra Track Complete pod tym względem się nie popisał. Wszelkie panele czy gres również odkurza sprawnie, ale to raczej dla nikogo nie będzie zaskoczeniem.

Jedyna uwaga, którą mam praktycznie do wszystkich robotów sprzątających, to zachowanie wokół kuwet, gdzie zbiera się żwirek. Tutaj – zamiast ten żwirek skutecznie zamieść pod siebie, czyli pod szczotkę główną – szczotka boczna rozrzuca dookoła, w efekcie dokładając robotowi dodatkowej roboty (dlatego też w takich miejscach polecam ustawić 3-krotne odkurzanie).

Jakieś uwagi praktyczne? Kilka by się znalazło. Z racji tego, że robot ten potrafi pokonywać dwustopniowe progi o łącznej wysokości do 10 cm, momentami chce zrobić z tego użytek nawet wtedy, gdy nie jest to potrzebne. Raz zastałam go chcącego wjechać na mały kartonowy drapak zamiast go ominąć.

Inna rzecz, jaką zauważyłam, to że jak kot wejdzie mu w drogę podczas pracy, dość długo zajmuje mu odnalezienie się w przestrzeni – potrafi trwać to nawet ok. 10 sekund, podczas gdy poprzednim modelom zajmowało to nawet połowę tego czasu. Jakkolwiek – odnajduje się poprawnie, a czas, w jakim to robi, nie powinien mieć większego znaczenia, zwłaszcza przy cyklu pracy trwającym godzinę.

Samo rozpoznawanie przeszkód jest praktycznie bezbłędne. Co więcej, po wyrażeniu przez nas zgody odkurzacz może robić im zdjęcia. Niezmiennie śmieszy mnie, że maskotka rozpoznawana jest jako kot ;) Co natomiast pozytywnie mnie zaskoczyło, to fakt, że odkurzacz nie wjechał w rozsypaną obok podajnika suchą karmę – oznaczył ją jako zanieczyszczenia, których robot nie usuwa. Zaliczają się do nich m.in. wymiociny i odchody – po wykryciu takowych robot je po prostu omija.

Oczywiście – im więcej brudu odkurzacz zbierze podczas pracy – tym częściej będzie się opróżniał w trakcie cyklu pracy. W moim przypadku potrafi wracać nawet 2-3 razy i, choć może wydawać się to dużo, to zdecydowanie dobrze, że tak robi – lepiej tak, niż gdyby miał się opróżniać zbyt rzadko, co w innych robotach sprzątających skutkuje zatkaniem (baza nie potrafi odessać nieczystości z robota, trzeba je z niego opróżnić ręcznie).

Podczas trzech tygodni testów robot raz się zaklinował i to właściwie z mojej winy – wsunął kuleczkę z papieru i rolka główna się zablokowała. No bo wiecie, jednak lepiej pozbierać takie rzeczy przed puszczeniem odkurzacza.

Ogólnie zatem: odkurzanie z użyciem Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller S oceniam jak najbardziej pozytywnie. Po każdym cyklu moje mieszkanie jest wyraźnie czystsze. Choć niestety tylko na dłuższą chwilę – przy pięciu kotach utrzymanie jakiegokolwiek porządku na podłogach graniczy z cudem ;)

Dodam jeszcze, że tak (patrz: zdjęcia poniżej) wygląda odkurzacz po miesiącu pracy dzień w dzień. Usunięcie sierści przy kołach – sekunda roboty, szczotka główna w bardzo dobrym stanie, choć widać, że na tej pomarańczowej lubi się osadzać sierść, natomiast najwięcej roboty jest z sierścią owiniętą wokół szczotki bocznej – ale i tej da się pozbyć w moment. Podsumowując: naprawdę jest nieźle. A i pojemnik na nieczystości w robocie pusty, co oznacza, że się nie zapycha.

Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller S po miesiącu pracy dzień w dzień bez żadnej ingerencji z mojej strony

Mopowanie? Jeszcze jak

Jak doskonale wiecie – nigdy nie byłam jakąś ogromną fanką funkcji mopowania dostępnej w robotach sprzątających. Jeszcze kilka generacji temu można było mówić wyłącznie o posmyraniu podłogi czystą wodą. Teraz, gdy do gry wkroczyły mopy rolkowe, efekt odświeżenia podłogi jest znacznie bardziej widoczny i odczuwalny – i dokładnie tak jest w przypadku Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller S Complete.

Tylko postawmy sprawę jasno: żaden robot sprzątający z funkcją mopowania nie zastąpi porządnego umycia podłogi. Co prawda rolka mopująca dociskana jest do podłoża z siłą do 18 N i potrafi sobie poradzić nawet z lekko zaschniętymi plamami, ale nie podczas jednego przejazdu – miałam w kuchni czerwoną plamę z jakiegoś soku, z którą odkurzacz – owszem – poradził sobie, ale potrzebował 9-krotnego mopowania w danym obszarze (szybciej by było ogarnąć to ręcznie zamiast trzykrotnie wysyłać robota na 3 cykle mopowania). Faktem jest jednak, że sobie z nią poradził.

A zatem – do regularnego odświeżania podłóg jak najbardziej tak, ale nie do gruntownego mycia. I zapomnijcie, że taka rolka poradzi sobie np. z lekko zaschniętą mokrą kocią karmą porozrzucaną obok misek – to nie jest odkurzacz wet&dry, którego w takiej sytuacji potrzebujecie.

Warto dodać, że model ten wyposażony jest w rolkę o długości 27 cm, która wykonuje 300 obrotów na minutę i wysuwa się na 4 cm poza obrys robota. Podczas mopowania nawilżana jest z użyciem 16 dysz, dzięki czemu rolka mopuje stale czystą wodą. Aha, i wjeżdżając na dywany wykorzystywana jest osłona rolki mopującej AutoSeal – tak, by nie moczyć dywanów.

Przygotowanie do standardowego mopowania trwa pięć minut. W tym czasie następuje czyszczenie mopa i dozowanie płynu czyszczącego. Po zakończeniu cyklu robot wraca do bazy, myje rolkę mopującą, a następnie suszy – to, jak długo będzie trwało to zadanie, zależy od wybranego przez nas ustawienia.

O co chodzi z tą parą?

Obawiam się, że gros osób, które usłyszą, że odkurzacz generuje parę, wyobrazi sobie, że po prostu włączamy standardowe mopowanie i ta para jest generowana. Zawsze – podczas każdorazowego użycia trybu mopowania. Tymczasem to tak nie działa.

Przyznaję – przed pierwszym użyciem tej funkcji chwilę mi zajęło, zanim pojęłam, że trzeba ją najpierw znaleźć. Wszystko przez to, że to nie jest tryb mopowania sam w sobie, a dodatkowy bajer.

Mopowanie z wykorzystaniem pary dostępne jest wyłącznie, gdy ręcznie wybieramy obszar do sprzątnięcia – opcja ta jest niedostępna podczas mopowania całego mieszkania lub wybranego pomieszczenia. Z założenia ma to być jedynie pomoc przy mocniej zaschniętych plamach, a nie coś, co działa non stop.

A jak to w ogóle działa? W robocie znajduje się generator pary, który osiąga temperaturę 180°C. Po wskazaniu mu obszaru do sprzątnięcia, przejeżdża po nim i mopuje – podczas całego procesu widać z boku konstrukcji robota unoszącą się parę. Po zakończeniu parowania robot wykonuje jeszcze standardowe mopowanie.

Na trzy rzeczy zwrócę jednak Waszą uwagę. Po pierwsze – podczas korzystania z pary wałek nie wysuwa się. Jeśli zatem chcielibyście doczyścić podłogę gdzieś przy krawędzi, misja skazana będzie na niepowodzenie. Po drugie – mowa jest o bardzo wysokiej temperaturze (przy robocie), natomiast sama podłoga bezpośrednio po przejechaniu po niej przez odkurzacz jest ledwo ciepła. Po trzecie wreszcie – jeśli wybierzemy większy obszar (typu łazienka 3 m2), robot będzie wstrzymywał swoją pracę na moment i rozgrzewał się, by skorzystać z pary.

Niewątpliwie fajny bajer, którym Dreame chce pokazać, że roboty sprzątające mogą potrafić jeszcze więcej. Ale czy to potrzebne i/lub będziecie z tego nagminnie korzystać? Mam wątpliwości. Zgoła inaczej by było, gdyby dostępna była opcja mopowania z użyciem pary wybranych pomieszczeń – wtedy myślę, że jego użytkownicy sięgaliby po tę opcję dużo częściej.

Czas pracy

Wypadałoby jeszcze kilka słów poświęcić czasowi pracy. W Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller S Complete zamontowano akumulator o pojemności 6400 mAh. Co to oznacza w praktyce? Ano to, że po zakończeniu sprzątania powierzchni wynoszącej 37 m2 (dwukrotne odkurzanie, trwające ok. 70 minut), bateria w robocie rozładowuje się do ok. 50%.

Oczywiście po zakończonym sprzątaniu wraca do bazy, by uzupełnić energię.

Podsumowanie

Wracając myślami do wielokrotnie przywoływanego przeze mnie Dreame Aqua10 Ultra Track Complete (Rollera nie testowałam) nie mogę nie wspomnieć o tym, co napisałam w podsumowaniu jego recenzji. Narzekałam na skuteczność sprzątania wokół nóg i krzeseł (marnie sobie radził) i na rzadkie dokowanie robota do stacji w celu autoopróżniania nieczystości (w efekcie czego się zapychał). Wygląda na to, że Dreame wzięło sobie moje uwagi do serca, bo w Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller S Complete oba te problemy zostały rozwiązane. I, co ważne, nie pojawiły się żadne kolejne, na które mogłabym narzekać.

Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller S Complete to świetny robot sprzątający, w przypadku którego naprawdę trudno jest się do czegokolwiek przyczepić. W moim mieszkaniu przy pięciu czworonogach sprawdził się naprawdę świetnie. I już nie mogę doczekać się tego, co Dreame wymyśli w kolejnym robocie sprzątającym, bo już ten model wydaje się, że ma wszystko.

Ma też wysoką cenę – jak na flagowe rozwiązanie przystało – ale do 30 listopada 2026 roku można go kupić w promocji o 600 złotych taniej, czyli za 5399 złotych.

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Materiał zawiera lokowanie czasowej promocji na robota Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller S Complete. Producent ani nikt inny nie miał wpływu na moją opinię na temat testowanego urządzenia.