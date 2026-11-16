Do europejskich użytkowników Google Maps zaczyna trafiać funkcja Ask Maps (Zapytaj Map). Wpływa ona na sposób korzystania z aplikacji i całej usługi, a także zapewnia zupełnie nowe możliwości.

Funkcja Zapytaj Map w Mapach Google teraz również w Polsce

W marcu 2026 roku mogliśmy przeczytać o rewolucji w Google Maps, czyli zestawie największych zmian od ponad 10 lat. Wówczas wśród nowości wymieniono rozwiązanie o nazwie Zapytaj Map, czyli nowe podejście do obsługi i wyszukiwania informacji. Funkcja jest bowiem oparta na sztucznej inteligencji i pozwala zadawać różne pytania w formie przypominającej naturalną rozmowę.

Natomiast teraz Google ogłosiło, że funkcja zawitała do 30 europejskich krajów. Należy podkreślić, że na liście znalazła się też Polska. Oznacza to, że Polacy mogą korzystać z informacji o ponad 300 mln miejsc i opinii od przeszło 500 mln użytkowników, aby w ramach Zapytaj Map:

zadawać pytania o dowolne miejsce i sytuację – np. gdzie mogę jak najszybciej naładować smartfon albo znajdź publiczny kort tenisowy z oświetleniem, na którym można zagrać dziś wieczorem,

otrzymywać wsparcie w podróży – np. stworzenie planu wyjazdu wraz z praktycznymi wskazówkami przed wizytą oraz informacjami o pogodzie i parkingach na każdym przystanku,

poszukiwać listy zapisanych miejsc w kilka sekund – np. które miejsca z mojej listy na obiad mają wolny stolik dla 5 osób za 30 minut.

Funkcja prawdopodobnie będzie wdrażana stopniowo, czyli nie każdy od razu otrzyma do niej dostęp. Warto jednak zaktualizować aplikację Mapy Google – najnowsza wersja dostępna jest w Google Play (Android) oraz App Store (iOS).

źródło: Google

Jeszcze więcej możliwości w Zapytaj Map

Google twierdzi, że świąteczne podróżowanie, które już niebawem czeka wiele osób, powinno być odczuwalnie wygodniejsze za sprawą funkcji Zapytaj Map. Pomóc mają też ogłoszone nowości.

Rozwiązanie pozwala teraz szczegółowo zaplanować jednodniową wycieczkę na świąteczne zakupy czy trzydniową wycieczkę samochodem w góry, w tym również plan pieszych wędrówek z listą ciekawych restauracji do odwiedzenia. Wystarczy wydać polecenie, aby otrzymać harmonogram z podziałem na dni, praktycznymi wskazówkami i miejscami oznaczonymi za pomocą ponumerowanych pinezek. Plan można następnie udostępnić znajomym lub wyeksportować go do Dokumentów Google.

źródło: Google

Harmonogram można na bieżąco edytować, gdy przykładowo przez warunki atmosferyczne konieczna jest zmiana planów. Dodatkowo na jego podstawie Mapy Google mogą dostarczać danych na temat natężenia ruchu w uwzględnionych miejscach.

W wybranych regionach użytkownicy mogą poprosić funkcję Zapytaj Map, aby znalazła wolne terminy u kosmetyczki, opiekunki zwierząt czy mechanika samochodowego. Co więcej, agent AI może nawet zarezerwować wizytę w lokalnej firmie w imieniu użytkownika.

źródło: Google

Użytkownicy w USA, w ramach planowania podróży, zyskali jeszcze dostęp do wskazówek związanych z parkowaniem samochodu lub jego naładowaniem, gdy korzystają z elektryka. To dane, wraz z pogodą, ewentualnymi opóźnieniami na trasie i opłatami drogowymi, wdrażane są w ramach pakietu o nazwie Know before you go. Z czasem ich dostępność ma być poszerzana o kolejne regiony.