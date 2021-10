Oppo szykuje konkurenta dla Galaxy Z Fold 3

Jeśli mówimy o składnym smartfonie, to pierwsze, co przychodzi nam na myśl, to Samsung. Taki stan rzeczy ma zamiar zmienić jeden z chińskich producentów. Najnowsze doniesienia sugerują, że z Samsungiem chce powalczyć Oppo, które pracuje nad swoim pierwszym składanym smartfonem.

Składany smartfon od Oppo

Przypomnijmy, że pod koniec zeszłego roku Oppo eksperymentowało już z urządzeniem wyposażonym w elastyczny wyświetlacz. Nie był to co prawda składany smartfon, ale podobnie jak on, pozwalał z klasycznej, smartfonowej bryły, przeobrazić się w mały tablet. Oppo X 2021 – bo o nim mowa – to wyjątkowy, działający, koncepcyjny smartfon, którego unikalną cechą jest rozwijany ekran.

Najnowsze, nieoficjalne doniesienia mówią, że tym razem nie ma mowy o rozwijalnym urządzeniu, a składanym – podobnym w swojej formie do tego, co znamy z Samsunga Galaxy Z Fold 3. Zresztą, smartfon ten nie bez przyczyny został tu wymieniony, bowiem nadchodzący produkt Oppo ma powalczyć o klientów przede wszystkim z tym urządzeniem południowokoreańskiego producenta.

Digital Chat Station opublikował na Weibo rzekomą specyfikację nowego składaka od Oppo. Leakster twierdzi, że smartfon otrzyma wyświetlacz o wielkości mieszczącej się w przedziale od 7,8 cala do 8 cali. Ekran ten, oprócz wysokiej rozdzielczości (QHD+), pochwali się też funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz.

Na pokładzie ma również znaleźć się flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 i 12 GB RAM. Specyfikacja nie zawodzi także pod względem aparatów – głównym sensorem ma zostać Sony IMX766 o rozdzielczości 50 Mpix, a aparat do selfie będzie dysponował matrycą 32 Mpix.

Podobnie jak propozycja od Samsunga, również ta od Oppo zaoferuje czytnik linii papilarnych umiejscowiony na boku urządzenia. Wielka szkoda, że zabrakło tu innowacji – tym bardziej, że Samsung już pracuje nad sensorem, który można ukryć pod elastycznym ekranem.

Jedyne, co wzbudza moją wątpliwość w przywoływanych doniesieniach, to system operacyjny. Według informacji, na nowym Oppo fabrycznie będzie preinstalowany ColorOS 12 – tutaj nie mam zastrzeżeń. Te pojawiają przy okazji wyraźnej wzmianki o Androidzie 11. Takie połączenie wydaje się niemalże niemożliwe – założyć więc trzeba, że albo będzie to ColorOS 11 z Androidem 11, albo ColorOS 12 z Androidem 12.

Więcej szczegółów na ten moment brak. Nieznana pozostaje również data premiery, ale sugeruje się, że nowe urządzenie powinno zadebiutować na początku 2022 roku. Wtedy też poznamy efekty pracy chińskiego producenta. Szkoda jednak, że Oppo porzuciło na tę chwilę pomysł rozwijanej konstrukcji. Forma ta o wiele bardziej do mnie przemawiała niż składane smartfony.

Miejmy nadzieję, że to tylko chwilowe odłożenie świetnego pomysłu w czasie i za kilkanaście miesięcy możliwości produkcyjne będą na tyle duże, że takie urządzenia pojawią się w sprzedaży. Do tego czasu będziemy musieli zadowolić składanymi smartfonami. Na szczęście, konkurencja staje się coraz większa, na czym zyskujemy my – konsumenci.