Już niedługo będziesz mógł kupić OPPO Reno 8T w Polsce. Zobacz za ile

Już od kilku tygodni wiemy, że OPPO przygotowuje się do premiery dwóch nowych smartfonów z serii Reno 8. I chociaż dzielą nas od niej blisko dwa tygodnie, to już dziś wiadomo, że przynajmniej jeden z nich trafi do sprzedaży w Polsce. Co więcej – znamy jego cenę!

Co zaoferuje OPPO Reno 8T 4G? Specyfikacja

Zacznijmy od tego, że na rynku mają pojawić się dwa modele: Reno 8T 4G i Reno 8T 5G. Na tę chwilę wszystko wskazuje, że do Polski trafi tylko ten pierwszy, ponieważ przedstawiciel polskiego oddziału producenta zdradził, że Polacy mogą oczekiwać następcy Reno 7 4G. Ponadto poznaliśmy wyłącznie polską cenę tego urządzenia – o wersji z modemem 5G w kraju nad Wisłą obecnie cisza jak makiem zasiał.

źródło: Appuals

Klienci w Polsce mogą już zacząć rozważać zakup OPPO Reno 8T 4G, ponieważ znamy jego wszystkie tajemnice – począwszy od wyglądu, przez specyfikację techniczną, aż po polską cenę. Powyżej widzicie, jak będzie wyglądał ten smartfon. Cenę poznacie za chwilę, natomiast teraz poświęcimy chwilę parametrom tego sprzętu.

Reno 8T 4G zaoferuje swoim właścicielom płaski wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, który odświeży obraz z częstotliwością 90 Hz i będzie śledził dotyk z prędkością 120 Hz. Posiadacze tego smartfona skorzystają też z aparatu głównego z matrycą 108 Mpix, obok którego znajdą się dwa 2 Mpix sensory – jeden do zdjęć makro, a drugi monochromatyczny. Selfie zaś zrobią 32 Mpix aparatem na przodzie.

Specyfikacja OPPO Reno 8T 4G obejmować będzie też procesor MediaTek Helio G99 wraz z 8 GB RAM LPDDR4X (+8 GB „wirtualnej” pamięci operacyjnej) i 128 GB wbudowanej pamięci, a także akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 33 W. Do tego urządzenie zapewni dostęp do NFC i dual SIM. Całość ma cechować się certyfikatem IP54, wymiarami 160,6×73,7×7,85 mm i wagą 180,7 grama.

Tyle będzie kosztował OPPO Reno 8T 4G w Polsce

Jak podaje serwis Appuals, w Europie OPPO Reno 8T 4G będzie kosztował 399 euro (równowartość ~1880 złotych). Smartfon można jednak znaleźć już w cennikach Orange. W cenniku niepromocyjnych produktów widnieje przy nim cena 1999 złotych, natomiast w cenniku produktów na raty – 1691,93 złotych (całkowity koszt urządzenia).

Przeglądając ceny innych sprzętów w pierwszym z ww. cenników, okazuje się, że są one wyższe niż w sklepach. Można zatem oczekiwać, że rekomendowana cena OPPO Reno 8T 4G w Polsce zostanie ustalona na niższym poziomie niż 1999 złotych, może nawet na 1699 złotych, mimo że cena w euro po bezpośrednim przeliczeniu jest wyższa.

Producenci nieraz sprzedawali jednak w Polsce swoje produkty taniej niż w Europie Zachodniej, więc nadzieja na taki scenariusz jest. Oby tylko nie umarła, bo 1999 złotych to za dużo jak za taki smartfon. Szczególnie że – dla przypomnienia – Reno 7 4G kosztował na start 1599 złotych, zatem skok aż o 400 złotych wydaje się wręcz nierealny.

Globalna premiera OPPO Reno 8T 4G zaplanowana jest na 8 lutego 2023 roku.