Polacy najchętniej dyskutują o smartfonach Samsunga i Apple. Oppo goni stawkę

Internet jest miejscem nieustannej wymiany opinii. Lubimy dyskutować o nowych rzeczach i porównywać je ze starymi, włączać się do rozmów i wypowiadać się na intersujące nas tematy. Smartfony także są przedmiotem takich rozmów. Jak się okazuje, najczęściej wspominamy w nich Samsunga.

O jakich smartfonach rozmawiamy?

SentiOne postanowiło sprawdzić, jak popularne są wśród internautów poszczególne modele smartfonów. Nie chodzi jednak o to, jakie kupujemy, a o to, o których z nich najczęściej wspominamy w internecie – jak często ich nazwy pojawiają się w social mediach, na blogach, stronach www, portalach informacyjnych czy specjalizujących się w recenzjach sprzętów mobilnych.

Jak się okazało, między styczniem a październikiem 2021 roku, najczęściej wymienianym w internecie smartfonem był Samsung Galaxy S21. W tym czasie wzmiankowano o nim ponad 55,5 tysiąca razy, a publikacje, które go dotyczyły, miały zasięg aż 87 milionów wyświetleń.

Nawet iPhone 13 od Apple nie był tak często przywoływany w rozmowach i artykułach. W sumie w związku z nim naliczono 21 tysięcy wzmianek i 16 milionów wyświetleń. Nawet o Oppo Reno 5 5G mówiło się częściej – model ten pojawił się w 7,5 tysiącach wzmianek i zliczył 29 milionów wyświetleń.

Na miejscu trzecim ponownie wylądował smartfon Samsunga – tym razem składany Galaxy Z Flip 3 z 8 tysiącami wzmianek i 19 milionami wyświetleń.

W rankingu producentów, najlepiej w badaniu wypadł Samsung z ponad 71 tysiącami wzmianek i 116 milionami wyświetleń. Apple było wyraźniej z tyłu, z ponad 34 tysiącami wzmianek oraz 26 milionami wyświetleń.

O smartfonach najczęściej rozmawiają mężczyźni

SentiOne podaje jeszcze jedną ciekawostkę:

Zdecydowana większość internetowych wypowiedzi na temat różnych modeli smartfonów pochodzi od mężczyzn – średnio ok. 86 proc. wszystkich wzmianek. Największy odsetek kobiet zaangażował się w dyskusję o modelu Samsung Galaxy Z Flip 3, osiągając 22 proc. wszystkich wzmianek.

W badanej grupie najczęściej o smartfonach chcieli rozmawiać mężczyźni. Poniekąd pokrywa się to z naszymi obserwacjami – najwięcej interakcji związanych z naszymi kanałami social media na Facebooku, Instagramie czy TikToku pochodzi właśnie od panów. Największy odsetek kobiet, ponad ⅕ wszystkich dyskutujących, zaangażował się w rozmowy o składanym modelu Samsung Galaxy Z Flip 3 – być może ze względu na jego specyficzną konstrukcję.

Samsung Galaxy Z Flip 3 naprawdę może się podobać

Badanie SentiOne co prawda Ameryki nie odkrywa, a bardziej potwierdza to, do czego jesteśmy już przyzwyczajeni od lat – smartfonowa Polska Samsungami stoi i chętnie wypowiadamy się na temat iPhone’ów. Różnica polega na tym, że teraz mamy na to dowody ;)