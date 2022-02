Nowe OPPO Reno coraz bliżej Polski. To eksperci od portretów

OPPO nie zwalnia tempa – producent wprowadził na kolejny rynek nowe smartfony z serii OPPO Reno 7, która pierwotnie zadebiutowała w Chinach 25 listopada 2021 roku. Oznacza to, że już wkrótce rodzina ta powinna zawitać również do Polski.

OPPO Reno 7 to ekspert od portretów

Jak zawsze w serii Reno, OPPO kładzie duży nacisk na możliwości fotograficzne. OPPO Reno 7 ma na przodzie aparat o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.4, 85° FOV), natomiast na tyle trzy: główny 64 Mpix, z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 118° i do zdjęć makro. Producent deklaruje, że smartfon wykona zdjęcia i wideo portretowe o jakości podobnej do fotografii i filmów zrobionych aparatem DSLR. Ponadto użytkownik dostanie do dyspozycji wiele trybów, jak Ultra Night Video, Live HDR, AI Color Portrait Video i Dual-View Video oraz funkcję retuszowania podczas nagrywania wideo.

Mimo że aparaty i ich zróżnicowane możliwości to tzw. selling point OPPO Reno 7, to smartfon ma też wiele innych, mocnych stron, w tym dwukomorowy akumulator o pojemności 4500 mAh, który można ładować z mocą 65 W, a także najnowszy system ColorOS 12 z ciekawymi funkcjami, takimi jak ukrywanie treści powiadomień, gdy urządzenie wykryje, że ktoś zerka na ekran zza pleców użytkownika oraz możliwość sterowania wybranymi rzeczami za pomocą gestów. Ponadto system nie wygasi ekranu, dopóki właściciel urządzenia patrzy na wyświetlacz.

Specyfikacja OPPO Reno 7 obejmuje również m.in. 6,4-calowy ekran LTSP AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i ekranowym czytnikiem linii papilarnych oraz procesor MediaTek Dimensity 900 z modemem 5G, a także 8 GB LPDDR4X RAM i 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.2. Smartfon obsługuje karty pamięci i USB OTG.

OPPO Reno 7 oferuje też dual SIM (2x nano SIM), moduł NFC i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon ma wymiary 160,6×73,5×7,8 mm i waży 173 gramy. Urządzenie będzie dostępne w sprzedaży w dwóch wersjach kolorystycznych: Starlight Black i Startrails Blue, która mieni się na wiele różnych odcieni.

Wraz z OPPO Reno 7 na indyjskim rynku zadebiutował OPPO Reno 7 Pro z procesorem MediaTek Dimensity 1200-MAX, 12 GB RAM LPDDR4X, 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1 (bez możliwości rozszerzenia przy pomocy karty microSD), aparatem o rozdzielczości 50 Mpix z sensorem Sony IMX709 (1/1.56″) oraz 6,5-calowym ekranem AMOLED (Full HD+ 90 Hz). Smartfon ma wymiary 158,2×73,2×7,5 mm i waży 180 gramów.

Jako że OPPO Reno 7 i OPPO Reno 7 Pro 5G zadebiutowały w Indiach, kwestią czasu jest premiera serii OPPO Reno 7 w Europie. Wciąż nie mamy jednak pewności, czy na Stary Kontynent trafią dokładnie te same modele co do Indii, ponieważ w przeszłości OPPO niejednokrotnie nas zaskakiwało.

Trzeba bowiem zauważyć, że tylko OPPO Reno 7 Pro ma taką samą specyfikację zarówno w Chinach, jak i Indiach, podczas gdy dostępny w ojczyźnie OPPO model Reno 7 różni się od tego, który będzie sprzedawany na indyjskim rynku.