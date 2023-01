Niebywałe! Ponad 7-letni smartfon dostanie jeszcze jedną aktualizację

Niestety, długie wsparcie w świecie smartfonów z Androidem zdecydowanie nie jest standardem. Na tle wielu modeli wyróżnia się więc Fairphone 2, który po ponad 7 latach od debiutu dostanie jeszcze jedną aktualizację.

Smartfon z naprawdę długim wsparciem

Oczywiście Pixele czy topowe smartfony z Androidem mogą często pochwalić się dość zdrowym podejściem producenta do wydawania aktualizacji systemu operacyjnego. Jednak, patrząc na cały rynek, nie możemy mówić o dobrym wsparciu. Co więcej, nawet w przypadku drogich modeli zdarzają się przypadki dość krótkiego okresu wydawania nowych aktualizacji.

Jak najbardziej wzorem do naśladowania jest tutaj Apple, które potrafi naprawdę długo wspierać iPhone’y. Warto jednak mieć na uwadze, że mówimy o drogich smartfonach z górnej półki. Po drugie, firma z Cupertino ma kontrolę zarówno nad sprzętem, jak i oprogramowaniem, co upraszcza proces wprowadzania aktualizacji.

Wróćmy jednak do świata smartfonów z Androidem, bowiem na pochwałę zasługują nie tylko modele z linii Pixel. Otóż Fairphone 2, który zadebiutował w październiku 2015 roku, wciąż otrzymuje aktualizacje. Co prawda, nie są to najnowsze wersje Androida, ale sam fakt dbania o rozwój i wsparcie oprogramowania zasługuje na brawa.

Jeszcze jedna aktualizacja

Fairphone 2 zadebiutował z Androidem 5.1 Lollipop, aby następnie otrzymać aktualizację do m.in. Androida 9 w 2021 roku czy Androida 10 w 2022 roku. Natomiast teraz producent tego modelu poinformował, że smartfon dostanie jeszcze jedną, tym razem ostatnią aktualizację, która ma zostać wydana w marcu 2023 roku.

Nie będzie to najnowszy Android, ale zestaw poprawek i innych zmian do już wcześniej udostępnionego Androida 10. Jednak, jak już wspomniałem wcześniej, to również zasługuje na pochwałę. Tym bardziej, że taka aktualizacja przynosi chociażby poprawki bezpieczeństwa i inne usprawnienia, które mogą podnieść komfort korzystania z urządzenia.

Po wyznaczonej dacie Fairphone 2 nie będzie już oficjalnie wspierany, ale producent obiecuje, że nadal będzie w swoim sklepie oferował części zamienne, które pozwolą wydłużyć życie opisywanego smartfona. Z czasem jednak mogą wystąpić pewne ograniczenia i problemy z dostępnością części.

Ponadto firma dodaje, że nie ma nic przeciwko, aby bardziej doświadczeni użytkownicy wygrywali na Fairphone 2 alternatywne oprogramowanie – np. LineageOS, czyli system open source bazujący na Androidzie. Jeśli jednak użytkownik będzie chciał pozbyć się swojego urządzenia, to może je oddać w ramach programu recyklingu i wówczas otrzyma 50 euro na wydanie w sklepie producenta. Warto jednak pamiętać, że smartfon należy zarejestrować w programie do 31 marca 2023 roku.

Skąd w ogóle takie podejście u producenta? Holendarska firma, która stoi za Fairphone 2, informuje, że jej celem jest dostarczanie produktów o długim życiu, co pozwala na zmniejszenie liczby elektrośmieci. Chodzi tutaj zarówno o długie wsparcie aktualizacjami, ale również łatwą naprawę sprzętu.