Zapomnij o obecnych składakach. Oppo szykuje coś naprawdę ciekawego

Składany iPhone jeszcze nie zadebiutował, a Oppo już szykuje dla niego groźnego rywala. Nowy smartfon ma być wyposażony w innowacyjny zawias.

Nowy składany smartfon Oppo na horyzoncie

Jednym z ciekawszych wydarzeń w marcu 2026 roku była premiera składanego smartfona Oppo Find N6. Na uwagę zasługuje szczególnie wewnętrzny ekran, który jest pozbawiony widocznej bruzdy na środku. To efekt zastosowania nowego zawiasu w kształcie kropli wody oraz innowacyjnej technologii nanoszenia materiału, redukującej wszelkie nierówności.

Nie jest to jednak ostatnie słowo chińskiego producenta, który teraz na cel obrał składanego iPhone’a. Niewykluczone, że firma chce zaprezentować urządzenie wyraźnie ciekawsze i wyposażone w zestaw lepszych wnętrzności. Digital Chat Station, znany z ujawniania planów producentów, opublikował post na Weibo, który zapowiada wprowadzenie składanego smartfona Oppo z szerokim ekranem.

Urządzenie ma być wyposażone w mocarny procesor Snapdragon 8 Elite Gen 6, a także w dwa ekrany. Ten zewnętrzny ma mieć przekątną 5,5 cala, a wewnętrzny 7,6 cala. Firma jeszcze nie wybrała głównego dostawcy wyświetlaczy, ale prowadzone są już testy paneli Samsunga i BOE. Należy też oczekiwać akumulatora o dużej pojemności.

Oppo Find N6 (źródło: Oppo)

Wewnętrzny ekran – podobnie jak we wspomnianym Oppo Find N6 – ma być pozbawiony widocznej bruzdy. Ma on prezentować się jak idealnie płaska tafla. To wszystko będzie zamknięte w obudowie o kształtach mogących kojarzyć się z iPhonem Ultra.

Wcześniej usłyszeliśmy, że Chińczycy pracują nad Oppo Find N7. Wspominam o tym nie bez powodu, bowiem nazwa omawianego smartfona nie jest jeszcze znana, ale podobno ma to być właśnie Find N7. Debiut planowany jest na pierwszy kwartał 2027 roku.

Ten rok może być naprawdę ciekawy dla składanych smartfonów

Przede wszystkim swojego pierwszego składaka ma pokazać Apple. Na temat iPhone’a Ultra wiemy już sporo i – owszem – raczej nie czeka nas rewolucja, ale możliwe, że firma z Cupertino dostarczy kilka rozwiązań świetnie łączących oprogramowanie ze sprzętem.

Ponadto własnego składaka z szerokim ekranem szykuje Samsung – Galaxy Z Fold 8 Wide niemal nie ma już przed nami tajemnic. Do tego dojdą urządzenia innych producentów, którzy z pewnością spróbują przyciągnąć klientów różnymi nietypowymi pomysłami.