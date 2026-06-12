Na ten smartfon Xiaomi czekamy już długo. Chyba jednak warto

Oto fakty: prezentacja smartfona Xiaomi Mix Fold 4 odbyła się w lipcu 2024 roku i od tego czasu nie doczekaliśmy się jego następcy. Mówi się, że latem 2026 roku wreszcie się to zmieni, a (zwykle dobrze poinformowany) Digital Chat Station podzielił się szczegółami na temat jego specyfikacji. Wskazują na naprawdę ciekawy model składany.

Nieoficjalna specyfikacja Xiaomi Mix Fold 5 zdradza wiele ulepszeń

Z przekazanych informacji wynika, że Xiaomi Mix Fold 5 zostanie wyposażony w główny wyświetlacz o przekątnej pomiędzy 7,5 a 7,6 cala. Zastosowana technologia sprawiać ma, że znajdujący się pośrodku zawias będzie zupełnie niewidoczny. Warto tu zauważyć, że mowa jest o wyraźnie mniejszym formacie, jako że Czwórka dysponowała blisko 8-calowym panelem.

Zdecydowanie większa będzie za to liczba megapikseli głównego aparatu. Zamiast standardowych 50 Mpix smartfon Xiaomi Mix Fold 5 ma mieć na pokładzie sensor Samsung Isocell S5KHP5, którego rozdzielczość wynosi 200 Mpix. Kolejny wzrost będzie można zauważyć w akumulatorze – pojemność zamiast 5100 mAh wyniesie około 6000 mAh.

Sercem poprzednika był (topowy wówczas) procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. W Piątce natomiast Xiaomi może postawić na autorskie rozwiązanie – chipset Xring O3, który jednak pozostaje na razie bardzo tajemniczy. Będzie to w każdym razie bezpośredni następca jednostki Xring O1, która zadebiutowała w 2025 roku w smartfonie Xiaomi 15S Pro (i – równocześnie – w tablecie Xiaomi Pad 7 Ultra). Był to 10-rdzeniowy procesor o częstotliwości taktowania sięgającej 3,9 GHz, wykonany w litografii 3 nm.

Tak wygląda(ł) smartfon Xiaomi Mix Fold 4 / fot. Xiaomi

(Ponoć) wzrośnie też cena

Gorsza wiadomość jest taka, że wszystkie te ulepszenia mają również przełożyć się na wyraźnie wyższą cenę. Podczas gdy Xiaomi Mix Fold 4 startował z poziomu 8999 juanów (wówczas równowartość ~4870 złotych), Digital Chat Station podaje, że smartfon Xiaomi Mix Fold 5 będzie kosztował około 10000 juanów (~5425 złotych).

Nie wiadomo jeszcze, kiedy doczekamy się premiery nowego modelu, ale tu i tam wspomina się o trzecim kwartale 2026 roku. Najprawdopodobniej więc jest blisko.