Kolejny smartfon z ponadprzeciętnym akumulatorem. Jeden w dwóch ciałach

Firma Oppo zdecydowała się na dość oryginalny krok. Niemal równocześnie wprowadziła na rynek smartfon Oppo K12s i Oppo K13 5G. Są to bliźniacze konstrukcje, które wyróżniają się akumulatorem o ponadprzeciętnej pojemności.

Smartfon Oppo K12s to brat bliźniak Oppo K13 5G

Nie jest żadną nowością, że jakiś producent sprzedaje identyczny smartfon pod różnymi nazwami, jednak ewenementem jest tak podobna nazwa – zwykle w takich przypadkach urządzenia są przedstawicielami zupełnie innych linii. Tutaj można by pomyśleć, że smartfon Oppo K13 5G jest następcą Oppo K12s (mając w pamięci nomenklaturę Apple wobec iPhone’ów), a tak nie jest, gdyż to bracia bliźniacy.

Cechą wyróżniającą oba modele jest akumulator o (wciąż) ponadprzeciętnej pojemności, bo aż 7000 mAh, a także wysokiej trwałości. Producent deklaruje bowiem, że pierwotna pojemność spadnie do 80% dopiero po 5 latach. I to mając na uwadze fakt, że akumulator można ładować przewodowo z mocą 80 W (do 62% w pół godziny).

Oppo K12s / Oppo K13 5G (źródło: Oppo)

Mocną stroną tych smartfonów ma być również wydajność, przekraczająca 790 tysięcy punktów w AnTuTu – taki wynik ma zapewnić procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) z modemem 5G w połączeniu z kośćmi RAM LPDDR4X i UFS 3.1. Smartfon Oppo K13 5G oferuje do 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej, natomiast Oppo K12s do 12 GB i 512 GB. Nie ma możliwości użycia karty microSD. Z kolei temperaturę w ryzach ma utrzymać system rozpraszania ciepła, wykorzystujący m.in. grafit i komorę parową.

Urządzenia wyposażono też w wyświetlacz OLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, który może osiągnąć jasność do 1200 nitów i obsłuży 100% palety DCI-P3. Z ekranem zintegrowano również czytnik linii papilarnych.

Oppo K12s jako jedyny występuje w białej wersji kolorystycznej (źródło: Oppo)

Ponadto smartfon Oppo K12s i Oppo K13 5G oferuje trzy aparaty (16 Mpix z f/2.4 na przodzie oraz duet 50 Mpix z f/1.8 + 2 Mpix z f/2.4 do pomiaru głębi na tyle), głośniki stereo, emiter podczerwieni, dual SIM i obudowę o odporności zgodnej z klasą IP65. Producent zainstalował fabrycznie system Android 15 z nakładką ColorOS 15.0.

Jedyną różnicą jest brak NFC z Oppo K13 5G, aczkolwiek to typowe dla smartfona skierowanego na rynek indyjski.

Cena i dostępność Oppo K12s i Oppo K13 5G

Smartfon Oppo K12s został wprowadzony na rynek chiński, podczas gdy Oppo K13 5G będzie sprzedawany w Indiach.