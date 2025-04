Z Duolingo będziesz prawie jak Magnus Carlsen. Nowy kurs już wkrótce

Prawie robi wielką różnicę, ale nie zmienia to faktu, że dzięki Duolingo wkrótce będziecie mogli nauczyć się gry w szachy. Nowość jest już testowana.

Nauka gry w szachy w Duolingo

Duolingo już od dawna nie jest aplikacją do nauki wyłącznie języków obcych. Owszem, ta funkcjonalność wciąż jest kluczowa i rozwijana. Przykładowo w zeszłym roku w Duolingo pojawiła się możliwość przeprowadzenia rozmowy wideo. Nie zmienia to jednak faktu, że twórcy patrzą również w kierunku innych dziedzin. Obecnie znajdziemy chociażby kursy matematyki i te związane z muzyką.

Matematyka czy muzyka to nie koniec planów zespołu rozwijającego Duolingo. Otóż użytkownicy będą mogli skorzystać z kursu szachowego, który pozwoli im nauczyć się w gry szachy oraz poprawić dotychczasowe, słabe umiejętności. Co prawda, raczej jest mała szansa na zostanie drugim Magnusem Carlsenem, ale dla wielu osób będzie to świetna okazja, aby w ogóle nauczyć się gry w szachy.

W ramach kursu poznacie podstawy szachów, obowiązujące zasady, a także nauczycie się rozpoznawać wzorce taktyczne i tego, jak budować zwycięską strategię. Co ciekawe, spora część lekcji ma koncentrować się na rozwiązywaniu krótkich łamigłówek, aby w ten sposób wyostrzyć myślenie. Nie zabraknie mini-pojedynków szachowych czy nawet pełnych gier z trenerem szachowym. W rolę trenera wcieli się Oscar, czyli postać dobrze znana w świecie Duolingo.

(źródło: The Verge)

Założeniem nowego kursu nie jest pomoc już wprawionym i doświadczonym graczom. Jego głównym celem jest nauczenie osób, które jeszcze nic nie potrafią lub są na samym początku. Całość ma być podana w możliwie przystępny sposób, aby krok po kroku wyjaśnić każdy element szachów.

Luis von Ahn, dyrektor generalny Duolingo, twierdzi, że szachy idealnie pasują do aplikacji. Wyostrzają one umysł, są pełne strategii i – podobnie jak w przypadku języków – ta umiejętność poprawia się wraz z praktyką. Chociaż chyba podobnie jest z każdą inną umiejętnością.

Obecnie trwają testy

Aktualnie kurs jest testowany z ograniczoną liczbą uczniów. W nadchodzących tygodniach zostanie on udostępniony w języku angielskim w aplikacji na iOS. Miejmy nadzieję, że użytkownicy Androida nie będą musieli długo czekać. Miło byłoby zobaczyć też język polski wśród tych dostępnych dla kursu szachowego.