Kamera sportowa dla maniaków. Insta360 X5 podnosi poziom

Wystarczy rzucić okiem na specyfikację kamery Insta360 X5, by zrozumieć, że mamy do czynienia z topowym urządzeniem. Pozwala nagrywać wideo w bardzo wysokiej jakości, w rozmaitych warunkach i przez ponad 3 godziny na jednym ładowaniu!

Premiera Insta360 X5 – topowa kamera sportowa

Insta360 X5 to najnowsza kamera sportowa dla osób o wymaganiach nieco większych niż standardowe. Została wyposażona w dwa sensory o rozmiarze 1/1,28 cala (model X4 miał czujniki 1/2 cala), dzięki czemu ma sobie bardzo dobrze radzić w warunkach słabego oświetlenia, w tym także w nocy.

W połączeniu z nowym, wyraźnie lepszym procesorem, umożliwia nagrywanie wideo 360° w rozdzielczości 11K, które następnie jest skalowane do 8K, aby zapewnić doskonałą szczegółowość obrazu. W tym przypadku mówimy o płynności 30 kl/s, ale 60 kl/s osiągniemy po zbiciu rozdzielczości do 5,7K, a 120 kl/s – w 4K.

Na marginesie dodam, że jeśli chodzi o tradycyjne materiały wideo (170°), to możliwa do osiągnięcia jakość wynosi 4K w 60 kl/s lub Full HD w 120 kl/s.

Insta360 X5 (fot. Insta360)

Wytrzyma długo, wytrzyma wiele

Poza wysoką rozdzielczością, kamera Insta360 X5 oferuje także stabilizację i obsługuje HDR. Do tego może pochwalić się wyjątkowo długim czasem działania. Po naładowaniu go do pełna, akumulator o pojemności 2400 mAh zapewni nawet 185 minut nagrywania wideo w rozdzielczości 5,7K. To brzmi naprawdę dobrze!

Jak na kamerę sportową dla wymagających przystało, jest ona w stanie wiele przetrwać. Nie boi się na przykład kąpieli w wodzie i to na głębokości 15 metrów. Soczewki natomiast wykonano ze szkła szafirowego dla dodatkowej ochrony przed zarysowaniami. Dzięki odporności na niskie temperatury sprawdzi się zaś podczas uprawiania sportów zimowych.

W samym środku akcji przydatne mogą okazać się także dodatkowe funkcje stabilizujące i optymalizujące obraz bez udziału użytkownika. Nie bez znaczenia w tym kontekście jest też sterowanie za pomocą głosu i gestów. A skoro już jesteśmy przy sterowaniu, to wspomnę od razu o dużym, bo 2,5-calowym wyświetlaczu LCD.

Rozbudowane oprogramowanie pozwala skorzystać z wielu różnych trybów nagrywania dostosowanych do rozmaitych sytuacji i potrzeb. Umożliwia również szybką edycję gotowego materiału wideo, także z pomocą sztucznej inteligencji.

Ile kosztuje Insta360 X5? Cena w złotówkach

Kamera Insta360 X5 jest już dostępna w sprzedaży, także na polskim rynku. Jej cena wynosi 2699 złotych. Podstawowy zestaw zawiera urządzenie, przewód USB-C, ściereczkę do czyszczenia obiektywu, torbę i naklejki.