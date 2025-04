Od teraz możesz przeczytać głosówki… szkoda, że na Instagramie

Głosówki to prawdziwa zmora dla odbiorców. Nie zapraszam do dyskusji, bo nie ma o czym. A tak poważnie, śmiem twierdzić, że wcale nie jestem w tej opinii osamotniony. Jasne, dla nadawcy to duże ułatwienie, zwłaszcza, gdy z jakichś względów nie może pisać. Niestety, od strony adresata bywa już z tym różnie. Albo jesteśmy poza domem, w głośnym miejscu i nie wzięliśmy ze sobą słuchawek, albo zwyczajnie nie mamy w danej chwili czasu na odsłuchanie zwłaszcza długich wiadomości. Nowa funkcja Instagrama to prawdziwy gamechanger dla takich osób.

Instagram zamienia głosówki na tekst

Zacznijmy od tego, że sama funkcja transkrypcji wiadomości głosowych (potocznie nazywanych głosówkami) na tekst nie jest niczym nowym, jeśli chodzi o aplikacje spod szyldu Meta, bowiem już kilka miesięcy temu została wprowadzona na WhatsAppie. Wówczas jednak, wśród obsługiwanych języków, nie było polskiego. Nie było też mowy o tym, by w niedalekiej przyszłości funkcja ta miała zostać wdrożona w innych aplikacjach Mety.

Jakież było moje zdziwienie, gdy dzisiaj – zupełnym przypadkiem – po wejściu w okno wiadomości prywatnej na Instagramie, tuż po losową wiadomością głosową dostrzegłem napis Wyświetl transkrypcję, a po jego kliknięciu pojawiło się okienko informujące o zasadach działania tej funkcji.

W pierwszej chwili pomyślałem, że zapewne i tak nie zadziała to w języku polskim. Nic bardziej mylnego, zadziałało! Zaskoczony postanowiłem zgłębiać tę funkcję dalej. W tym celu poprosiłem dwie osoby o wysłanie mi kilku zupełnie losowych wiadomości głosowych o różnej długości, a następnie poleciłem Instagramowi ich transkrypcję.

Długość procesu transkrypcji zależy od czasu trwania głosówki, ale zwykle trwa to dosłownie kilka-kilkanaście sekund, a gotowy tekst pojawia się w wydłużonym oknie tuż pod samą wiadomością głosową. Co najciekawsze, nie dość, że funkcja ta zaskakująco dobrze rozumie język polski, to jeszcze potrafi stosować zasady interpunkcji i dość celnie stawia znaki zapytania, kropki i przecinki.

Jasne, dużo zależy też od jakości nagrania. Jeśli wiadomość głosowa nagrana jest np. w hałasie, zbyt cicho albo za szybko mówiona, może zostać niewłaściwie zamieniona na tekst w niektórych miejscach. Zdarzają się też słowa, które są trochę przekręcane (np. zabrać kilkukrotnie było transkrybowane jako zebrać). Warto zatem brać pewną poprawkę na wyniki tej zamiany na tekst.

Jest jeden haczyk…

Muszę przyznać, że mimo iż nie korzystam z wiadomości prywatnych na Instagramie ze zbyt wieloma osobami, bo z większością komunikuję się na Messengerze, to pojawienie się tej funkcji jest dla mnie sporym zaskoczeniem, zwłaszcza, że tak dobrze działa ona w języku polskim.

Tym samym mam ogromną nadzieję, że skoro ma ją już WhatsApp i Instagram, to wkrótce zostanie wdrożona także na Messengera. Stanowiłoby dla mnie niemałe ułatwienie w komunikowaniu z tymi, którzy wprost uwielbiają wysyłać mi głosówki.. .a ja niekoniecznie lubię (i mam czas) ich słuchać ;).

Co jednak ciekawe, w momencie publikacji tego tekstu nie znalazłem dosłownie żadnej informacji na temat aktualizacji wdrażającej tą nowość do aplikacji Instagram, ani na zagranicznych portalach technologicznych, ani tym bardziej oficjalnej notki prasowej autorstwa Meta.

Wygląda więc na to, że funkcja transkrypcji wiadomości głosowych na tekst na Instagramie póki co wdrażana jest bardzo stopniowo i tylko wybranym użytkownikom, być może w ramach testów, bowiem inne osoby z naszej redakcji jeszcze jej nie mają. Ja sam, na ten moment, mogę korzystać z niej tylko na Instagramie w wersji na Androida, ale na iOS już niestety nie.

Dajcie znać w komentarzach, czy także i Was Instagram uraczył tą nową funkcją, a jeśli tak, to jak dobrze działa.