Samsung ma naśladowcę. To dobra wiadomość dla klientów

W świecie smartfonów co jakiś czas pojawiają się nowe trendy. Na pewno pamiętacie, że kilka lat temu trwał „wyścig” na jak największą liczbę megapikseli w aparacie. Teraz producenci zaczynają konkurować w wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w swoich urządzeniach. W tej kwestii OPPO postanowiło pójść w ślady Samsunga.

Samsung wyznacza trendy

Jednym z najgłośniejszych aspektów premiery najnowszych flagowych smartfonów Samsunga, czyli serii Galaxy S24, były funkcje oparte o sztuczną inteligencję, które oferują te urządzenia swoim użytkownikom. Wiele z nich jest naprawdę przydatnych, jak m.in. Zakreśl, by wyszukać, które jest rozwinięciem Obiektywu Google. Największe wrażenie robi jednak możliwość tłumaczenia rozmowy telefonicznej na żywo na dowolny język.

Nic więc dziwnego, że po niewątpliwym sukcesie serii Galaxy S24 również inni producenci chcą pójść w ślady południowokoreańskiego koncernu. OPPO ogłosiło, że też wyposaży swoje smartfony w zaawansowane funkcje oparte na AI. Pete Lau, Dyrektor ds. produktu, zauważył, że smartfony nowej generacji ze sztuczną inteligencją będą stanowić ważny etap transformacji w branży telefonów komórkowych. W erze smartfonów z AI zarówno branża, jak i doświadczenia użytkowników będą świadkami rewolucyjnych zmian.

W obliczu wyzwań, które niesie ze sobą „era smartfonów z AI”, chińska marka zdefiniowała kluczowe cechy, jakie każde z takich urządzeń powinno posiadać. Są to: efektywne wykorzystanie zasobów obliczeniowych, świadomość otoczenia dzięki sensorom, zdolności do samouczenia się oraz generowanie treści. Według chińskiego producenta to właśnie te cechy mają zrewolucjonizować branżę mobilną, wprowadzając usługi AI dopasowane do indywidualnych potrzeb użytkowników.

OPPO wprowadzi funkcje AI jeszcze w tym roku

W swoim komunikacie marka przekazała, że w drugim kwartale 2024 roku seria Reno 11 zostanie wyposażona w zaawansowane funkcje generatywnej sztucznej inteligencji. Co wiemy o tych funkcjach? Producent chwali się, że będą one oparte na jego własnym modelu językowym AndesGPT, który zawiera aż 180 mld parametrów.

Jego główne zadania mają koncentrować się na usprawnieniu dialogu, personalizacji i lepszej współpracy w chmurze. W praktyce ma to obejmować inteligentne usuwanie obiektów ze zdjęć, podsumowanie rozmów telefonicznych, a także wiele więcej. OPPO nie zdradza jednak dokładnie swoich planów. Warto natomiast dodać, że niektóre z funkcji wspieranych przez sztuczną inteligencję już trafiły do OPPO Find X7.