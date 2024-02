W aplikacji Revolut pojawił się robo-doradca. Do czego służy?

Revolut to wielofunkcyjna aplikacja finansowa, która nie ogranicza się wyłącznie do funkcji typowo bankowych. Od dziś dostępny w niej jest również robo-doradca (Robo-Advisor), który ma pomóc użytkownikom zaoszczędzić czas i zarobić pieniądze.

Robo-doradca w aplikacji Revolut

Robo-doradca powstał i został udostępniony klientom po to, aby ułatwić im inwestowanie (które – należy pamiętać – wiąże się z ryzykiem utraty kapitału). Dzięki niemu proces będzie całkowicie automatyczny, co z kolei pozwoli zaoszczędzić cenny czas (który na przykład można poświęcić na dokształcenie się w obszarze inwestowania).

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy robo-doradztwa (Robo-Advisory), w pierwszej kolejności muszą ustalić przedział ryzyka i cele inwestycyjne – wymagane jest udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Na ich podstawie robo-doradca zaproponuje zdywersyfikowany portfel inwestycyjny. Później wystarczy przelać środki, a resztą zajmie się automat, który postara się inwestować tak, aby zapewnić zysk klientowi (co jednak nie jest gwarantowane).

źródło: Revolut

Minimalna kwota inwestycji, wymagana do utworzenia portfela inwestycyjnego, to 100 euro (obecnie to równowartość ~430 złotych). Klient może również ustawić przelew cykliczny, żeby regularnie zasilać portfel i zwiększyć kwotę inwestycji.

Korzystanie z pomocy robo-doradcy nie jest jednak bezpłatne – Revolut co miesiąc pobierze opłatę w wysokości 0,75% w skali roku od wartości portfela. Aby ją zwiększać, robo-doradca automatycznie monitoruje i równoważy portfel w zależności od zmian na rynku. Ponadto okresowo sprawdza, czy preferencje klienta odnośnie ryzyka i docelowa alokacja aktywów w portfelu nie uległy zmianie.

Revolut ma jeszcze jedną, niestety złą wiadomość

Revolut informuje również, że 26 lutego 2024 roku zmianie ulegną wysokości pobieranych prowizji za stakowanie kryptowalut, które jest dostępne od lutego 2023 roku. Aktualnie są one różne w zależności od stakowanego tokena. Od 26 lutego wysokość prowizji za staking będzie zależna nie tylko od rodzaju tokena, ale też od stakowanej kwoty.

W praktyce oznacza to, że w zależności od salda stakowanych tokenów, wysokość przysługującej klientowi nagrody może się zmniejszyć. Szczegółowe informacje na temat prowizji można znaleźć na stronie Revolut.