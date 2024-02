Apple zabrało Samsungowi koronę w Europie

Firma Apple powróciła na pozycję lidera w rankingu najpopularniejszych dostawców smartfonów w Europie. Tym razem Samsung musiał uznać wyższość swojego wielkiego rywala z USA.

Apple Numerem Jeden w Europie

Świetna dyspozycja firmy Apple w ostatnim kwartale roku jest już właściwie tradycją, ale w 2023 roku okazała się na tyle dobra, że Amerykanom udało się prześcignąć Samsunga i (po 7 kwartałach) wyrwać mu tytuł największego dostawcy smartfonów w Europie. Ich udział w rynku wzrósł z 31% do 33%, w tym samym czasie Koreańczykom zaś zmalał z 32% do 28%.

Spójrzmy na kolejne miejsca w rankingu. Na najniższym stopniu podium – w dobrej formie, a zarazem daleko od rywali przed, jak i po sobie – stanęła firma Xiaomi (z udziałem na poziomie 16%). Pierwszą piątkę zamykają natomiast marki Motorola i HONOR (odpowiedzialne za wprowadzenie odpowiednio 5% i 3% smartfonów na europejski rynek). Obie odnotowały niezwykły wzrost w porównaniu do roku poprzedniego – o 73% oraz 116%!

Smartfony z wysokiej półki zyskują na popularności

Wróćmy do liderów. Runar Bjørhovde, analityk firmy Canalys, która dostarczyła ten raport, podaje konkretne powody, dla których firma Apple wskoczyła na pozycję lidera. To przede wszystkim duży popyt na iPhone’a 15 Pro, ale też działania ułatwiające klientom dostęp do jej smartfonów (na przykład testowany w Hiszpanii program, w którym to bank jest kanałem dystrybucji).

Oprócz topowych iPhone’ów, na brak popularności nie narzekają też smartfony z serii Galaxy S firmy Samsung, a i Pixele Google powoli zaczynają zyskiwać na znaczeniu. Efekt jest taki, że w czwartym kwartale 2023 roku prawie 40% wszystkich smartfonów reprezentowało wysoką półkę, przez co rozumie się modele kosztujące 800 dolarów lub więcej.

Cały rok jednak dla Samsunga

To tyle, jeśli chodzi o ostatni kwartał, ale warto też rzucić okiem na podsumowanie całego roku 2023. Po podsumowaniu danych z wszystkich 12 miesięcy „złoty medal” odzyskuje Samsung (z udziałem na poziomie 34%), drugie jest Apple (27%), trzecie Xiaomi (17%), a czwarta Motorola (5%). Piątą lokatę, nieco zaskakująco, zgarnia natomiast OPPO (3%).

Łącznie na europejski rynek w 2023 roku trafiło blisko 130 mln smartfonów, co oznacza spadek o 8% względem 2022.