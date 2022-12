OPPO zaprezentowało nowe technologie, ale wciąż nie pokazało najciekawszego

OPPO kojarzone jest przede wszystkim jako producent smartfonów, ale ma w swojej ofercie również inne urządzenia, w tym smartwatche, słuchawki i tablety. Równocześnie chiński gigant pracuje nie tylko nad samym sprzętem, ale opracowuje też technologie, które usprawnią jego działanie. Dziś zaprezentował kolejną, aczkolwiek na najważniejsze ogłoszenie wciąż czekamy z niecierpliwością…

OPPO zaprezentowało swój kolejny autorski chip – MariSilicon Y Bluetooth audio SoC

Dziś rozpoczęła się dwudniowa konferencja OPPO INNO DAY 2022. Pierwszego dnia producent zaprezentował kolejny autorski chip – MariSilicon Y. Kolejny, ponieważ rok temu, podczas INNO DAY 2021, firma pokazała swój pierwszy autorski chip NPU – MariSilicon X, który trafił do wielu smartfonów marki, w tym Find X5 Pro i Reno 9 Pro+.

Chińczycy nie przestają zatem pracować nad własnymi technologiami, które usprawnią działanie ich urządzeń, czego dowodem jest dzisiejsza prezentacja chipu MariSilicon Y. Producent podkreśla, że jest to jeden z pierwszych układów SoC Bluetooth, wykorzystujący najbardziej zaawansowaną technologię N6RF. Ponadto został on wyposażony w nowy, autorski pakiet Pro Bluetooth, który zwiększa przepustowość Bluetooth o 50% w porównaniu do SoC Bluetooth o najlepszej specyfikacji na rynku.

Chip MariSilicon Y dysponuje również dedykowaną jednostką NPU o mocy obliczeniowej do aż 590 mld operacji na sekundę (GOPS) oraz unikalną technologią kodeka URLC, dzięki czemu można przesyłać 24-bitowy/192kHz dźwięk przez Bluetooth. Według deklaracji producenta, ma to zapewnić jakość dźwięku taką samą jak na słuchawkach przewodowych podczas połączenia bezprzewodowego.

źródło: OPPO

OPPO nie podaje, które urządzenia zostaną wyposażone w nowy chip MariSilicon Y, natomiast informuje, że będą one kompatybilne z prawie wszystkimi powszechnie użytkowanymi urządzeniami audio. Można się jednak spodziewać, że SoC trafi na pokład m.in. smartfonów z serii OPPO Find X6.

Niewykluczone, że w chip MariSilicon Y zostały wyposażone też nowe składane smartfony OPPO Find N2 i Find N2 Flip, których premiera odbędzie się dopiero jutro, także podczas wydarzenia INNO DAY 2022 – wówczas dowiemy się, czy tak rzeczywiście jest. Przy okazji warto dodać, że OPPO Find N2 Flip ma być dostępny globalnie, zatem istnieje możliwość, że trafi do sprzedaży również w Polsce.

OPPO powołuje do życia nową submarkę i prezentuje jej pierwszy produkt

Wielcy, chińscy producenci uwielbiają „rozmieniać się na drobne” i tak też jest w tym przypadku. OPPO ogłosiło bowiem powołanie do życia nowej marki, OHealth, której pierwszym produktem jest OHealth H1 – produkt monitorujący zdrowie.

Urządzenie przypomina Motorolę PEBL, ponieważ ma tak samo obły kształt (przypominający kamień), i oferuje sześć funkcji monitorujących parametry zdrowia: pomiar saturacji krwi z opuszków palców, EKG, odsłuch płuc i serca poprzez przyłożenie urządzenia do klatki piersiowej (producent nazywa to „elektronicznym stetoskopem”), pomiar tętna i ciśnienia krwi oraz temperatury ciała, a także monitorowanie snu (OHealth H1 wykrywa chrapanie i ruchy łóżka, spowodowane oddychaniem, uderzeniami serca i ruchem ciała podczas snu).

źródło: OPPO

Producent nie podał szczegółów dostępności OHealth H1 – poinformował jedynie, że jest to produkt, który ma wyznaczyć kierunek marki w stronę inteligentnych rozwiązań dla opieki zdrowotnej – oferować je nie tylko zwykłym użytkownikom, ale również szpitalom i klinikom.