Otomoto Pay pomoże ci sfinansować zakup samochodu

Otomoto wprowadzi nową usługę Otomoto Pay, która pomoże w znalezieniu finansowania na zakup samochodu. To jednak nie wszystko – usługa zarekomenduje również najkorzystniejszą ofertę OC/AC. Kiedy będzie można z niej skorzystać?

Otomoto Pay – jak działa?

Otomoto to jeden z największych z naszym kraju serwisów z ogłoszeniami motoryzacyjnymi. Platforma zapowiedziała wprowadzenie nowej usługi – Otomoto Pay. Rozwiązanie zostało przygotowane we współpracy z Carsmile – serwisem oferującym między innymi samochody na abonament. Obie platformy należą do południowoafrykańskiego koncernu Naspers.

Otomoto Pay ma pozwolić klientom znaleźć finansowanie zakupu nowego pojazdu. Usługa automatycznie sprawdzi zdolność kredytową wnioskodawcy. Jeśli ta weryfikacja przebiegnie pomyślnie, to po złożeniu przez użytkownika wniosku na stronie internetowej otomotopay.pl, pieniądze trafią na jego konto. Pomysłodawcy usługi deklarują, że stanie się to nawet w ciągu kilkunastu minut. Otomoto pozwoli na znalezienie finansowania zakupu samochodu w jednej z 18 instytucji, między innymi: PKO Leasing, BNP Paribas, Alior, Santander, Raiffeisen, Cofidis, czy Inbank.

fot. Tabletowo

Nowa usługa, oprócz znalezienia finansowania na zakup samochodu, da użytkownikom możliwość wygenerowania trzech raportów historii pojazdu z autoDNA. Klienci, którzy skorzystają z finansowania będą mogli również do raty kredytu lub leasingu dołączyć ubezpieczenie samochodu. Usługa podpowie najkorzystniejszą dla klienta ofertę OC/AC, wybraną spośród propozycji 15 firm ubezpieczeniowych.

Kiedy usługa wejdzie w życie?

Usługa Otomoto Pay będzie stopniowo wprowadzana przez platformę już niedługo. Do końca pierwszego kwartału 2023 roku będzie dostępna przy połowie losowo wybranych ogłoszeń. Z nowego narzędzia będzie można skorzystać również bezpośrednio za pomocą strony internetowej otomotopay.pl. Rozwiązanie Otomoto Pay będzie dostępne przy wszystkich ogłoszeniach w serwisie od kwietnia 2023 roku.

Wkrótce po wejściu w życie nowego rozwiązania użytkownicy uzyskają też dostęp do usługi Scan&Buy. Pozwoli ona określić cenę rynkową samochodu na na podstawie skanu tablicy rejestracyjnej lub kodu QR w dowodzie rejestracyjnym. Następnie usługa zaproponuje możliwości finansowania zakupu pojazdu z Otomoto Pay. Twórcy nowej usługi szacują, że w przyszłym roku za jej pomocą zostanie sfinansowany zakup samochodów o wartości około 300 mln złotych.