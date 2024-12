Nowe informacje o kolejnym flagowcu Oppo. Nie wszystkie są dobre

Kurz po globalnej premierze Oppo Find X8 i Find X8 Pro już opadł, więc teraz producent może w pełni skupić się na kolejnym flagowym smartfonie – Find X8 Ultra. Wiemy o nim coraz więcej. Niestety nie zawsze są to dobre informacje.

Specyfikacja Oppo Find X8 Ultra częściowo ujawniona

Informacje na temat specyfikacji nadchodzącego flagowca chińskiego producenta ujawnił renomowany leakster z Chin, Digital Chat Station, w związku z czym można uznać je za wysoce prawdopodobne. I to świetna wiadomość, ponieważ urządzenie z pewnością stanie się atrakcyjną propozycją dla najbardziej wymagających klientów.

Według informacji, przekazywanych przez Digital Chat Station, smartfon Oppo Find X8 Ultra zostanie wyposażony w zakrzywiony na wszystkich czterech krawędziach wyświetlacz, co oznacza, że będzie on nieco bardziej płaski niż ten w Oppo Find X7 Ultra. Ekran w tym ostatnim mocno bowiem zachodzi na oba boki.

Oppo Find X7 Ultra (źródło: Oppo)

Z wyświetlaczem zintegrowany zostanie ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, podczas gdy poprzednik ma optyczny. We wnętrzu urządzenia znajdzie się też akumulator o pojemności około 6000 mAh, czyli większej o ~1000 mAh niż w Find X7 Ultra. Jednocześnie będzie go jednak można ładować przewodowo z mniejszą mocą – 80 lub 90 W, a nie 100 W.

Digital Chat Station przekazał też, że smartfon Oppo Find X8 Ultra pochwali się spełnianiem klas odporności IP68 i IP69. Oprócz tego mówi się, że na jego wyposażeniu znajdzie się procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, podczas gdy Find X8 i Find X8 Pro mają SoC MediaTek Dimensity 9400.

Smartfon Oppo Find X8 Ultra zapowiada się świetnie, ale jest też zła wiadomość

Powrót serii Find do Europy, w tym do Polski, mógłby sugerować, że nadchodzący Find X8 Ultra również będzie dostępny poza Chinami. Niestety, dotychczasowe informacje wskazują, że kupią go jedynie mieszkańcy Państwa Środka, podobnie jak Vivo X200 Ultra, którego premiera także się zbliża.

Daty oficjalnej prezentacji obu ww. smartfonów nie są jeszcze znane.