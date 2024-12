O co chodzi z dronami w New Jersey?

Mieszkańcy New Jersey i okolic masowo zgłaszają, że nad ich głowami latają „dziwne” drony. Sprawa stała się głośna również w Polsce – temat podjęły wszystkie czołowe media w kraju nad Wisłą. Biały Dom wydał oświadczenie, które powinno uspokoić nastroje Amerykanów.

Pierwsze zgłoszenia pojawiły się już w listopadzie, gdy zauważono drony nad obiektami wojskowymi. Z czasem ich przybywało, w coraz szybszym tempie i sprawa stała się tak głośna, że temat podjęły również polskie media, przez co o sytuacji w New Jersey i okolicach dowiedzieli się też mieszkańcy Polski.

Na platformie X (dawn. Twitter) wystarczy wpisać w wyszukiwarkę „drones new jersey”, aby wyświetliły się niezliczone ilości postów z filmami, na których zarejestrowano latające na niebie drony. Niektórzy pokusili się nawet o nazwanie ich UFO (ang. unidentified flying object). Na polskim „iksie” temat ten nie znajduje się jednak wśród obecnie najpopularniejszych. Na liście są co prawda „Stany Zjednoczone”, ale nie odnoszą się one (jedynie) do dronów nad New Jersey i okolicach.

.@HawleyMO IF OUR GOVERNMENT REALLY DOESN’T KNOW WHAT THESE GIANT DRONES ARE OVER NEW JERSEY AND OUR MILITARY BASES, THEY’RE EVEN MORE INCOMPETENT THAN WE THOUGHT. TIME FOR THEM TO LEVEL WITH US ABOUT WHAT’S REALLY GOING ON. pic.twitter.com/xMkHapiSmw