Media Expert kusi promocjami. Ściągnij apkę i kupuj sporo taniej

Artykuł sponsorowany

Niezależnie od tego, czy chcesz kupić opaskę, smartfon, tablet, komputer stacjonarny czy AiO, sklep Media Expert przygotował masę promocji, by ułatwić zakup wymarzonego urządzenia w niższej cenie. Przejrzałam kilka z nich i wybrałam te, które są według mnie najbardziej atrakcyjne cenowo.

W apce taniej z kodem

Od kilku miesięcy Media Expert ma swoją aplikację mobilną, w której kusi dedykowanymi promocjami, których nie znajdziemy na stronie internetowej sklepu. Nie inaczej jest tym razem. Co jednak najważniejsze, ceny wybranych przeze mnie urządzeń są naprawdę atrakcyjne.

Wybrałam kilka sprzętów z różnych kategorii produktowych, które mogą okazać się dla Was interesujące. Pamiętajcie, że promocje, o których zaraz przeczytacie, obowiązują wyłącznie w aplikacji, a aby z nich skorzystać należy podać kod rabatowy APKA2110. Promocja trwa od 21.10 do 6.11.2024.

Xiaomi Smart Band 9 to najnowsza opaska inteligentna autorstwa Xiaomi, zaprezentowana zaledwie kilka miesięcy temu. Względem poprzednich generacji charakteryzuje się dwukrotnie wyższą jasnością maksymalną (1200 nitów), dzięki czemu nie musimy obawiać się o widoczność treści w pełnym słońcu. Zresztą, zainteresowanych odsyłam do naszego porównania dwóch ostatnich opasek Xiaomi – Band 8 i Band 9.

Cena niebieskiego Xiaomi Smart Band 9 w apce w okresie promocji wynosi 159 złotych (przecena z 199,00 złotych).

Skoro wybraliśmy już opaskę, dobrze by było mieć ją z czym połączyć. Czas na fajny w dobrej cenie. A nawet dwa, ale pochodzące z tej samej linii – Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro.

Oba modele różni przede wszystkim zastosowany procesor, ilość RAM-u, ilości i rodzaju pamięci wewnętrznej oraz obsługiwana moc ładowania. W Xiaomi 13T mamy do czynienia z MediaTekiem Dimensity 8200 Ultra, 8 GB RAM, 256 GB UFS 3.1 i ładowaniem 67 W, natomiast w Xiaomi 13T Pro znajdziemy MediaTeka Dimensity 9200+, 12 GB RAM, 512 GB pamięci UFS 4.0 i ładowanie 120 W.

Xiaomi 13T możecie mieć teraz za 1999 złotych w kolorze czarnym i zielonym, a Xiaomi 13T Pro – za 2899 złotych (czarny, niebieski i zielony).

Do kompletu brakuje nam już tylko urządzenia z większym ekranem – co powiecie na tani tablet? Realme Pad 2 jest świeżynką na polskim rynku, bo do sprzedaży wszedł na początku września. To budżetowy sprzęt, który sprawdzi się do prostego konsumowania multimediów.

W ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką kosztował 899 złotych, a teraz kupicie go za 849 złotych.

Realme Pad 2

A może komputer stacjonarny?

W najnowszej promocji Media Expert, która wystartowała tym razem na stronie internetowej sklepu, przecenionych zostało sporo gotowych zestawów komputerowych. Każdy z nich staniał o kilka stówek, a do tego dostępność w niższych cenach ograniczona jest liczbą sztuk – warto się zatem pospieszyć, chcąc kupić fajny sprzęt w niższej cenie. Promocja obowiązuje od 21.10 do 27.10.

Wybrałam trzy modele z różnej półki cenowej, które – moim zdaniem – są ciekawymi propozycjami dla wybranych grup odbiorców.

MAD DOG ENDORFY 200AIR-A01WB16 to komputer w cenie konsoli. W dzisiejszych czasach konsole są coraz droższe, a komponenty komputerowe – coraz tańsze. Na jego wyposażeniu znajdziemy procesor AMD Ryzen 5 5500 z grafiką AMD Radeon RX 6600 i 16 GB RAM, z dyskiem 1 TB i systemem Windows 11 Home.

To urządzenie dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę w świecie gamingu w fajnym budżecie. Przyjdzie nam za nie zapłacić 3299 złotych.

Druga propozycja to MAD DOG DEEPCOOL-I05WR16. Moim zdaniem to dobrze wyceniony, wydajny komputer, z którym świat gamingu stoi przed nami otworem. Z procesorem Intel Core i5-13400F, grafiką NVIDIA GeForce RTX4070 Super, 16 GB RAM i dyskiem 1 TB jesteśmy w stanie sporo zdziałać – nie tylko w grach, ale również w bardziej wymagającej pracy.

Aktualnie możecie go zdobyć za 5999 złotych.

Przeskakujemy jeszcze oczko wyżej i tym razem skupiamy się na sprzęcie dla twórców, którzy pracują na komputerze – projektują, wykorzystują Autocad czy innego rodzaju wymagające oprogramowanie do renderowania. XQUANTUM PA RS PA-I7-4070TISUWH to sprzęt dla osób potrzebujących dużej mocy, dla których liczy się każda minuta – szybsze przygotowywanie projektów to klucz do sukcesu i zadowolenia klientów, dla których pracujemy.

W jego przypadku mamy do czynienia z komponentami i wykonaniem premium. Komputer zbudowano w oparciu o procesor Intel Core i7-14700KF, NVIDIA GeForce 4070 Ti Super i 48 GB RAM DDR5.

W promocji jego cena spadła o nieco ponad tysiąc złotych. Kupicie go za 11799 złotych. Pamiętajcie – to bezkompromisowy sprzęt!

Kupujesz AiO, a DVD dostajesz gratis

A jeśli komputer stacjonarny to jednak nie Wasza bajka, możecie spojrzeć w kierunku komputerów typu All in One. To sprzęt, mówiąc w uproszczeniu, którego wszystkie komponenty zamknięte są w monitorze. Oznacza to, że poza ekranem na biurku czy też w jego pobliżu nie musimy stawiać żadnej skrzynki – dla osób, ceniących sobie minimalizm, może to być ciekawa opcja.

Decydując się na wybór jednego z wielu dostępnych modeli AiO Acera, gratis dostaniecie napęd DVD. Wystarczy dodać komputer do koszyka, a następnie wpisać w nim kod P-22130-1. I to wszystko. Prościej się nie da.

Promocja obowiązuje do 3 listopada 2024.

To co, lecimy na zakupy?

Materiał powstał na zlecenie Media Expert