Możliwe, że flagowce OPPO wrócą do Europy

Chociaż nowy flagowy model OPPO ominął nie tylko Polskę, ale także Europę to jednak teraz w sieci aż zawrzało na temat tego, że nadchodzący Find X8 może pojawić się na Starym Kontynencie. Co na to wskazuje?

Pierwsze dobre sygnały już się pojawiły

Najnowszy flagowy model smartfona OPPO niestety nie jest dostępny w Europie. Stało się tak m.in. ze względu na patenty, o które marka nie mogła dogadać się z Nokią. W 2021 roku wygasła umowa pomiędzy chińską a fińską firmą, dzięki której mogły one wzajemnie korzystać ze swoich rozwiązań.

Przypomnijmy, że wspomniana umowa nie została przedłużona, w wyniku czego smartfony chińskiej marki zniknęły z Niemiec, a potem z Francji. W sieci krążyły wówczas informacje, że OPPO całkowicie wycofuje się z Europy. To jednak nie nastąpiło. Końcem stycznia 2024 roku obie firmy podpisały nowe porozumienie o wzajemnej licencji patentowej, dotyczącej zarówno 5G, jak i innych technologii, co ponownie w pełni otwiera europejski rynek na smartfony OPPO.

Flagowce OPPO wrócą do Europy?

Z chińską marką kojarzą się nam raczej budżetowe i średniopółkowe smartfony, bo właśnie takie dostępne są w naszym kraju. Ostatnim przedstawicielem flagowej serii Find X, który pojawił się nad Wisłą, był OPPO Find X5. Niestety najnowszy model flagowca OPPO ominął nie tylko Polskę, ale też Europę. Szkoda, bo to urządzenie, które ma naprawdę sporo do zaoferowania.

Chiński producent na trwających w Barcelonie targach MWC 2024 zorganizował wydarzenie wspólnie z hiszpańskim operatorem sieci komórkowej Telefonica. Współpraca pomiędzy firmami ma „zapewnić dalsze wsparcie rozwoju OPPO na rynkach światowych, zwłaszcza w Europie”. Podczas konferencji prasowej marka ogłosiła, że na Stary Kontynent powrócą urządzenia z serii Find (doniesienia mówią, że będzie to nadchodzący Find X8).

Co ciekawe, OPPO poproszone o komentarz przez portal AndroidAuthority nie potwierdziło faktu, że to właśnie Find X8 trafi do Europy. Serwis stwierdził, że może być to związane z tym, że marka nie chce zaburzać sprzedaży modelu Find X7 w Chinach, ujawniając informacje na temat nadchodzącego flagowca.