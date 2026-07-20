Kierowcy marzyli o tym latami. Google w końcu ich wysłucha

Android Auto to rozwijany od lat ekosystem, który pomaga kierowcom na co dzień w trakcie jazdy samochodem. Choć historia rozwoju jest długa, niektóre funkcje wciąż są wyczekiwane przez użytkowników z niecierpliwością. Jedno z nich najwidoczniej czeka tuż za rogiem.

Ile prędkościomierzy może mieć samochód?

Odpowiedź na to pytanie może wydawać się trywialna, jednak postęp technologiczny sprawił, że nie jest ona w pełni zgodna z prawdą. O ile bowiem w erze analogowych rozwiązań faktycznie stosowano jeden, mechaniczny prędkościomerz, o tyle w nowszych maszynach część producentów oferowała dodatkowy, elektroniczny prędkościomerz, który pozwalał na podgląd danych w tym samym czasie, co patrzenie na wskazówki.

Podanie jednak wyłącznie odpowiedzi „do dwóch” również pomija jedną ważną kwestię, a jest nią smartfon. W połączeniu z wykrywaniem ograniczeń prędkości, Mapy Google wdrożyły kilka lat temu opcję wyświetlania aktualnej prędkości, z jaką się poruszamy. Biorąc pod uwagę fakt, że kierowca z włączoną nawigacją powinien być jak najrzadziej rozpraszany, możliwość sprawdzenia, czy jedzie się właściwą trasą i jaka jest prędkość auta za jednym rzutem oka została dobrze przyjęta przez użytkowników.

Android Auto z prędkościomierzem na horyzoncie

Niestety, nie dało się tego samego powiedzieć o samochodach z dużym wyświetlaczem wyposażonych w Android Auto. Oprogramowanie związane z nawigacją nie oferowało możliwości podejrzenia prędkości pojazdu. Było to o tyle dziwne, że funkcja pojawiła się w 2024 roku na konkurencyjnym systemem CarPlay rozwijanym przez Apple.

Ten dziwny dysonans przejdzie jednak niedługo do historii. Niektórzy użytkownicy Reddita zauważyli, że na desce rozdzielczej ich samochodu zaczął pojawiać się prędkościomierz. Jeden z nich – mieszkaniec Kanady – doprecyzował, że obecnie korzysta z aplikacji w wersji 26.29.02.946673643, która jest częścią testów beta. W prawym dolnym rogu ekranu widać prędkość auta wraz z limitem na danym odcinku – wszystko opatrzone typografią przypominającą kanadyjskie oznakowanie drogowe.

Zrzut ekranu użytkownika SimulatorStudio (Źródło: Reddit)

Nie wiadomo, jak długo rozwiązanie pozostanie dostępne wyłącznie w wersji beta i kiedy Google przewiduje oficjalne wdrożenie prędkościomierzy do Google Maps w Android Auto. Informacje ze strony użytkowników i grafiki dają jednak nadzieję, że nie będzie to kwestia odłożone na najbliższych kilkanaście lat i oficjalna aktualizacja pojawi się w najbliższych miesiącach.