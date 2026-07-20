Ten procesor jest nadzieją dla oszczędnych

Dopiero co na rynku pojawił się procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5, a już mówi się o jego następcy. W sieci pojawiły się szczegóły techniczne, które sugerują, że po raz kolejny można liczyć na wyraźny postęp z generacji na generację. Nawet pomimo tego że podstawy pozostaną bez zmian.

Procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 6 zwiastunem postępu na niskiej półce

Podstawy się nie zmienią – zupełnie tak samo jak poprzednik Qualcomm Snapdragon 4 Gen 6 ma być chipsetem zaprojektowanym w oparciu o proces technologiczny 4 nm i bazować na dwóch rdzeniach Cortex-A78 o częstotliwości taktowania 2,4 GHz i 6 rdzeniach Cortex-A55 o taktowaniu 2 GHz. Cała reszta jednak ma zaliczyć postęp.

Przede wszystkim jednostka graficzna przeskoczy z serii Adreno 4 na Adreno 6, co powinno przełożyć się na wyraźnie wyższą wydajność w kontekście przetwarzania grafiki. Nadal procesor ten nie będzie pewnie dobrym wyborem do gier, ale jest szansa na niezłą płynność działania. Szczególnie że obsługiwana będzie również pamięć LPDDR5 o częstotliwości taktowania 3200 MHz (to duży postęp względem LPDDR4X o taktowaniu 2133 MHz, gdzie kończy się kompatybilność Snapdragona 4 Gen 5).

Jeśli chodzi o łączność, to sprawa nie jest prosta, bo w sieci pojawiają się informacje o różnych konfiguracjach. Wygląda jednak na to, że istnieje szansa na obsługę Wi-Fi 6 i Bluetooth 6.0. Do tego Qualcomm ma wdrożyć lepsze zabezpieczenia sprzętowe i obsługę Widevine L1 umożliwiającą bezproblemowe oglądanie treści o wysokiej rozdzielczości w popularnych aplikacjach VOD.

Jedynym istotnym nieobecnym nadal wydaje się procesor do lokalnej obsługi sztucznej inteligencji (NPU / APU). Nawet pomimo jego braku tanie smartfony z 5G powinny w niedalekiej przyszłości wejść na zdecydowanie wyższy poziom. No właśnie…

Kiedy premiera chipsetu Qualcomm Snapdragon 4 Gen 6?

Informacje są nieoficjalne, więc wszystko jeszcze może się zmienić przed premierą procesora Qualcomm Snapdragon 4 Gen 6. Tej można spodziewać się na początku 2027 roku, jeśli amerykański producent utrzyma obecne tempo. Aktualna, piąta generacja, ujrzała bowiem światło dzienne w połowie tego roku, a Snapdragon 4 Gen 4 zadebiutował w grudniu 2025 roku.