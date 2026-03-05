ChatGPT ma nowy styl. Odpowie prosto i konkretnie

Męczą Cię długie, specjalnie rozwleczone odpowiedzi serwowane przez ChatGPT? Mam dobrą wiadomość: ruszyło udostępnianie modelu GPT 5.3 Instant, którego cechą charakterystyczną jest to, że zawsze stara się odpowiadać prosto i konkretnie.

ChatGPT staje się bardziej pomocny – dzięki GPT 5.3 Instant

Udostępniony wszystkim użytkownikom aplikacji ChatGPT na początku marca GPT 5.3 Instant to nowy model podstawowy do sprawnego przetwarzania informacji i realizacji najrozmaitszych zadań, które nie wymagają jednak szczególnie mocnego wgłębiania się w temat (od tego są modele z dopiskiem Thinking). Dzięki aktualizacji użytkownicy mogą oczekiwać zmiany na plus.

Czym się objawi ta zmiana? Przede wszystkim bardziej konkretnymi, zwięzłymi i spójnymi odpowiedziami. Zamiast rozwodzić się nad danym tematem, GPT 5.3 Instant przekazuje kluczową informację, którą później wprawdzie rozwija, ale której pierwsze zdanie w większości przypadków powinno okazać się wystarczające dla przeciętnego użytkownika.

Z tego samego powodu podczas odpowiadania nowy model ma być także bardziej bezpośredni, nie siląc się na zachowawczy czy moralizatorski ton. „Ograniczyliśmy ilość niepotrzebnych wstawek, zastrzeżeń i nadmiernie kategorycznych sformułowań” – podaje firma OpenAI na swoim blogu. – „GPT 5.3 Instant zapewnia dokładniejsze odpowiedzi, bogatsze w informacje i lepiej osadzone w kontekście wyniki przeszukiwania sieci”.

Wszystko to razem ma sprawiać, że ChatGPT w oparciu o nowy model będzie po prostu bardziej pomocny na co dzień, szczególnie jeśli zależy nam na prostej odpowiedzi na zadane pytanie. Ma też lepiej rozumieć kontekst, zamiast starać się jak najszerzej podchodzić do każdego tematu. Równocześnie wskaźnik halucynacji (czyli – upraszczając – wymyślania nieprawdziwych informacji, aby zawsze udzielić odpowiedzi) spadł o blisko 27% w porównaniu do poprzedniej generacji.

Nieoceniona pomoc w pisaniu tekstów?

Jeszcze jednym atutem modelu GPT 5.3 Instant ma być usprawnione tworzenie treści kreatywnych, a przede wszystkim tekstów. Te mają być bardziej pomysłowe i wciągające, a zarazem spójne. W sieci pojawiły się także doniesienia, że firma OpenAI pracuje nad rozwojem tego narzędzia, dzięki czemu miałoby się nauczyć świetnie dopasowywać ton, strukturę i styl użytkownika, aby powstające teksty nie brzmiały jak ewidentnie napisane przez sztuczną inteligencję.

Aby to osiągnąć, ChatGPT może poprosić o wklejenie autorskich artykułów, wiadomości czy innych dokumentów, a efektem będzie stworzenie szablonu, od którego powstawać będą kolejne treści. Tutaj jednak w głowie od razu zapaliła mi się lampka ostrzegawcza – nietrudno bowiem wyobrazić sobie, że tego typu rozwiązanie mogłoby posłużyć do tworzenia bardziej przekonujących ataków phishingowych (a więc opierających się na podszywaniu się pod inne osoby).

Poza tym OpenAI tworzy własny GitHub

Z innych newsów – odpowiedzialna za narzędzie ChatGPT firma OpenAI planuje, ponoć, uruchomienie własnej alternatywy dla platformy GitHub. Jak donosi agencja Reuters, gigant ze świata sztucznej inteligencji ma dość ciągłych awarii i dlatego właśnie chciałby stworzyć własne miejsce dla programistów i ich kodu. Szczegóły na ten temat pozostają jednak nieznane, a sam projekt znajduje się, podobno, na bardzo wczesnym etapie.