Nadchodzący składak Oppo nie ma już przed nami tajemnic

Oppo Find N5 zbliża się wielkimi krokami, a dzięki certyfikacji w TENAA znamy już jego pełną specyfikację. Nadchodzący składany smartfon chińskiego producenta ma być jeszcze smuklejszy i wydajniejszy niż poprzednik, a w jednej z wersji zaoferuje nawet obsługę komunikacji satelitarnej.

Oppo Find N5 zdradza wszystkie swoje sekrety

Oppo Find N5, nadchodzący składany smartfon marki, został odnaleziony w chińskim urzędzie certyfikacyjnym TENAA, co oznacza, że jego specyfikacja techniczna nie jest już tajemnicą. Producent wprowadza dwa warianty urządzenia: podstawowy model PKH110 oraz wersję PKH120 z obsługą komunikacji satelitarnej. W porównaniu do swojego poprzednika, czyli Oppo Find N3, nowy model przynosi szereg ulepszeń, które mają uczynić go jeszcze bardziej konkurencyjnym na rynku składanych smartfonów.

Pod względem designu Oppo Find N5 wyróżnia się smuklejszą konstrukcją. Urządzenie mierzy 160,87 × 74,42 × 8,95 mm po złożeniu. Nie została ujawniona jego grubość po rozłożeniu, ale mówi się, że może być to najsmuklejszy składak na świecie, który przebije nawet Honora Magic V3.

Jego waga to 229 g, czyli mniej niż poprzednie modele z serii. W smartfonie znajdziemy dwa ekrany: 6,62-calowy wyświetlacz zewnętrzny (1140 × 2616 pikseli) oraz 8,12-calowy ekran wewnętrzny (2480 × 2248 pikseli), oba z odświeżaniem 120 Hz.

Rendery Oppo Find N5 (źródło: TENAA via gizmochina)

Napędzany przez układ Snapdragon 8 Elite, Oppo Find N5 będzie dostępny w konfiguracjach z 12 GB lub 16 GB RAM oraz pamięcią wewnętrzną w wariantach 256 GB, 512 GB i 1 TB. W modelu z obsługą komunikacji satelitarnej producent zaoferuje jedynie wersję 16 GB RAM + 1 TB pamięci. Akumulator o pojemności 5600 mAh wspiera szybkie ładowanie przewodowe 80 W oraz ładowanie bezprzewodowe 50 W.

Nowy składak Oppo będzie wyposażony w zestaw trzech aparatów: 50 Mpix jako główny sensor, 8 Mpix matryca połączona z ultraszerokokątnym obiektywem oraz 50 Mpix teleobiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym. Zmianie uległy także aparaty do selfie – zarówno na wewnętrznym, jak i zewnętrznym ekranie znajdziemy sensory po 8 Mpix. Urządzenie pracuje pod kontrolą Androida 15 z nakładką ColorOS 15, oferuje czytnik linii papilarnych na bocznej ramce oraz obsługuje standard wodoodporności IPX9.

Data premiery Oppo Find N5 i dostępność

Oppo Find N5 zadebiutuje 20 lutego w Chinach oraz na rynkach Azji Południowo-Wschodniej dokładnie o 19:00 (czyli u nas w samo południe). Smartfon będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: Dusk Purple, Jade White i Satin Black. Wciąż pozostaje pytanie, czy urządzenie trafi do sprzedaży globalnej – Oppo na razie nie podało szczegółów na temat premiery w Europie czy USA. W przeciwieństwie do OnePlus Open 2, który do nas na rynek nie trafi.