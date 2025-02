Nie czekaj na marzec. Specyfikacja Xiaomi 15 Ultra już tu jest

Informatorzy znowu będą mieli na pieńku z Xiaomi. Tym razem poznaliśmy pełną specyfikację nadchodzącego ultraflagowego smartfona, modelu Xiaomi 15 Ultra. Czego możemy się spodziewać?

Specyfikacja Xiaomi 15 Ultra bez tajemnic

Tym razem źródłem posłania w świat specyfikacji technicznej Xiaomi 15 Ultra przed premierą jest serwis AndroidHeadlines. Zanim przejdziemy do opisu warto zauważyć, że wersja globalna urządzenia może się nieco różnić od modelu przygotowanego na rynek chiński. Skoro już to mamy za sobą, przejdźmy do rzeczy.

Na front smartfona trafić ma 6,73-calowy ekran AMOLED LTPO o rozdzielczości 3200×1440 pikseli z płynnym zakresem odświeżania 1-120 Hz, jak również ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych. Całość ma być natomiast chroniona Xiaomi Shield Glass 2.0. Za flagową moc będzie odpowiadać procesor Snapdragon 8 Elite, połączony z RAM w technologii LPDDR5X i pamięcią wewnętrzną w standardzie UFS 4.0.

Fotograficzny zestaw aparatów opierać się będzie na czterech jednostkach:

główna, rozdzielczość 50 Mpix, matryca Sony LYT-900,

ultraszerokokątna, 50 Mpix, Samsung JN5,

teleobiektyw, 50 Mpix, IMX 858, 3-krotny zoom optyczny,

peryskopowa, 200 Mpix, Isocell HP9, 4,3-krotne przybliżenie optyczne, OIS.

Wewnątrz Xiaomi 15 Ultra ma się znaleźć akumulator o pojemności 5410 mAh, który przyjmie maksymalne ładowanie o mocy 90 W. Pojawi się także opcja indukcyjnego uzupełniania energii o mocy 80 W i ładowanie zwrotne 10 W. Wśród dostępnych modułów zachowa się m.in. port podczerwieni, slot na dwie karty SIM oraz gniazdo USB-C Gen 3.2. Całość ma pracować pod kontrolą bazującego na Androidzie 15 HyperOS 2.0. Smartfon ma mierzyć 161,3×75,3×9,48 mm i ważyć 229 g.

Android Headlines podzielił się również renderami przedstawiającymi urządzenie:

Xiaomi 15 Ultra (źródło: Android Headlines)

Co jeszcze wiemy o Xiaomi 15 Ultra?

Flagowiec ma być sprzedawany w dwóch wariantach, 16 GB RAM-u i 512 GB miejsca na dane lub 16 GB plus 1 TB. Nieoficjalnie wiadomo, że ceny Xiaomi 15 Ultra mają zaczynać się od 1499 euro (~6235 złotych).

Pozostałe szczegóły, którymi Xiaomi może nas zaskoczyć, poznamy już niebawem. Premiera smartfonów z serii Xiaomi 15 już 2 marca 2025 roku.