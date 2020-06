Oppo udostępnia harmonogram aktualizacji do ColorOS 7 dla swoich smartfonów

Oppo, podobnie jak zdecydowana większość producentów, wgrywa do swoich smartfonów autorski interfejs, w tym przypadku nazwany ColorOS. Firma regularnie go aktualizuje, wprowadzając kolejne usprawnienia i nowości. Najnowsza odsłona, ColorOS 7, bazująca na Androidzie 10, w najbliższych tygodniach trafi na dziewięć kolejnych smart-telefonów tej marki.

ColorOS 7 – lista nowości

Jak informuje Oppo, w najnowszym wydaniu interfejsu stworzono prosty, delikatny design aplikacji, a nowa estetyka opiera się na lekkim wzornictwie ikon, dynamicznym ruchu i prostszym interakcjom. Producent zaprosił też do współpracy wielu artystów na co dzień współpracujących z globalnymi agencjami artystycznymi, aby stworzyli wyjątkowe tapety dla użytkowników smartfonów tej marki. Do tego dostaną oni do wyboru interaktywne tapety, które reagują na ruchy użytkownika i dynamicznie się zmieniają podczas korzystania z urządzenia.

W ColorOS 7 Oppo zaimplementowało też wiele rozwiązań, stworzonych z myślą o fotografowaniu i filmowaniu. Są to m.in. rozbudowane funkcje upiększania selfie, Tryb nocny Ultra Night (autorski algorytm korekcji obrazu przy słabym świetle, nawet przy jasności niższej niż 1 luks), wielostopniowy efekt Bokeh w aparacie głównym i przednim (zarówno przy robieniu zdjęć, jak i kręceniu wideo), a także aplikacja Soloop. Program automatycznie rozpoznaje zawartość w plikach multimedialnych i sortuje je na różne kategorie w katalogach tematycznych (na przykład zwierzęta czy jedzenie).

ColorOS 7 udostępnia użytkownikom również inne udogodnienia, jak wbudowany moduł do drukowania plików graficznych i PDF, kompatybilny z ponad 2000 modeli drukarek (dzięki niemu nie trzeba korzystać z dedykowanych aplikacji producentów). Oppo deklaruje też, że najnowsza wersja systemu sprawia, że smartfon uruchamia się o 15% szybciej, a aplikacje nawet o 25%. Udało się także zwiększyć ogólną wydajność aż o 30%. Z kolei technologia oszczędzania energii O-AI może zwiększyć żywotność baterii w codziennym użytkowaniu o 10%.

ColorOS 7 – lista smartfonów, które otrzymają aktualizację

Oficjalna wersja ColorOS 7 dostępna jest już na smartfonach z serii Find X oraz modelach Oppo Reno 3 i Reno 3 Pro, a także Oppo A72 i A52. Jeszcze w tym miesiącu aktualizację mają otrzymać Oppo Reno, Reno 10X Zoom, RX17 Pro, Reno 2, Reno Z i Reno 2Z, natomiast w lipcu Oppo A5 2020 i Oppo A7 2020. W sierpniu trafi ona zaś do właścicieli Oppo A91.

*Na zdjęciu tytułowym Oppo A9 2020

Źródło: informacja prasowa, Oppo