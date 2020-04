Oppo A91 trafił do sprzedaży w Polsce

W ostatnim czasie Oppo wprowadziło do Polski nowe smartfony z serii Reno 3, ale producent nie zapomina też o urządzeniach z niższych półek cenowych. Niedawno do sprzedaży trafił Oppo A31 za 799 złotych, a teraz dołącza do niego Oppo A91.

Warto nadmienić, że choć Oppo A91 trafia do sprzedaży w Polsce dopiero teraz, to został zaanonsowany przez producenta już pod koniec ubiegłego roku. Jedyne, na co pozwolę sobie zwrócić uwagę, to fakt, że w naszym kraju nie ujrzymy, a w każdym razie póki co, czerwonej wersji kolorystycznej. No, teraz możemy przejść do rzeczy.

Oppo A91 – specyfikacja techniczna

Zacznijmy od tego, że Oppo A91 wszelakie treści wyświetlać będzie na 6,4-calowym ekranie AMOLED. Ze sporą przekątną idzie w parze dosyć przyzwoita rozdzielczość, oczywiście jak na średnią półkę – 2400×1080 pikseli zapewnia na tym obszarze roboczym 408 ppi przy proporcjach 20:9. Całość została zabezpieczona szkłem Gorilla Glass 5 i co ważne, nie jest otoczona zbyt grubymi ramkami. Wedle deklaracji producenta, 90,7% frontu Oppo A91 jest wypełnione właśnie przez wyświetlacz.

Dobrze jednak wiemy, że liczy się wnętrze. Oppo A91 został wyposażony w procesor MediaTek Helio P70, stojący w jednym szeregu z 8 GB RAM. Dla użytkownika przewidziano 128 GB pamięci wbudowanej, zaś pracę całości kontrolować będzie Android 9.0 Pie, na podstawie którego pracuje nakładka ColorOS 6.1. Oppo A91 został wyposażony też w dual SIM oraz slot na kartę microSD.

Bardzo ważne jest także to, co to wszystko zasili. Oppo A91 oddaje do dyspozycji użytkownika akumulator o pojemności 4025 mAh, który można ładować przy pomocy technologii VOOC 3.0. Producent deklaruje, że ładowanie o mocy 20 W umożliwia naładowanie urządzenia do 50% w pół godziny.

Nie sposób pominąć dodatkowych elementów technicznych, takich jak wbudowany w ekran czytnik linii papilarnych – podobno zastosowana tutaj trzecia generacja czujnika rozpoznaje palec już w 0,32 sekundy i nie pozwala na nieautoryzowane odblokowanie ekranu. Oppo dodaje także, że ColorOS jest systemem mocno nastawionym na bezpieczeństwo.

Oppo A91 – aparaty

Oppo A91 został wyposażony w aż cztery aparaty tylne oraz jeden przedni. Soczewki te mają odpowiednią charakterystykę:

główny 48 Mpix (matryca 1/2.25, f/1.79),

ultraszerokokątny 8 Mpix (119° FOV, f/2.25),

monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4),

portretowy 2 Mpix (f/2.4),

przedni: 16 Mpix (f/2.0).

Warto nadmienić, iż producent chwali się również faktem, że Oppo A91 w trybie makro potrafi złapać ostrość już na przedmioty znajdujące się trzy centymetry od obiektywu. Oczywiście pada także zapewnienie, że odpowiednie łączenie informacji z dostępnych aparatów składa się na zdjęcia dobrej jakości w każdych warunkach.

Zaakcentowano także tryb portretowy obsługiwany zarówno przez przedni, jak i tylny aparat. Jak podkreśla producent, Oppo A91 na podstawie 137 punktów twarzy jest w stanie skorygować zdjęcie tak, aby wyglądało pięknie i naturalnie – nawet przy czterech osobach w kadrze. Oprócz tego, oczywiście klasyk, czyli tryb bokeh.

Oppo A91 – cena i dostępność

Oppo A91 jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – klasycznej, czarnej oraz nieco bardziej ekstrawaganckiej, turkusowej. Za smartfon trzeba zapłacić 1399 złotych i już teraz możecie szukać go w ofercie sklepów Media Expert, Media Markt, NEONET, RTV Euro AGD i x-kom oraz strefie marki Oppo na Allegro, a także u operatorów Orange i Play.

źródło: informacja prasowa, Oppo

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!