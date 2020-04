Oppo Reno 3 Pro ze słuchawkami Enco Free o wartości 599 zł od poniedziałku w Polsce

Od tego, czy Oppo Reno 3 Pro znajdzie swoich fanów w Polsce, będzie po części zależeć renoma tego producenta w naszym kraju. Dlatego firma postarała się, by prezent w przedsprzedaży smartfona był solidny, a sama cena urządzenia nie odstraszała na starcie.

Smartfon Oppo Reno 3 Pro poznaliśmy już przy okazji jego premiery pod koniec grudnia 2019 roku. Producent nie próżnuje i stara się szybko wprowadzać swoje nowości na kolejne rynki, stąd jego obecność w Polsce. Urządzenie będziemy mogli zakupić już w najbliższy poniedziałek, 6 kwietnia, a w prezencie dostaniemy całkiem przydatne słuchawki TWS.

Oppo Reno 3 Pro aparatami stoi

Oppo w modelu Reno 3 Pro ewidentnie położyło nacisk na aparaty – wersja, która trafi do polskich sklepów, dysponuje matrycą główną 48 Mpix (jest też edycja na Indie, z aparatem 64 Mpix). Przyjrzyjmy się więc bliżej temu modelowi.

Poczwórny aparat główny we flagowcu Oppo umożliwia robienie zdjęć w rozdzielczości 108 Mpix, co jest możliwe dzięki składaniu obrazu z kilku obiektywów i łączeniu ich za pomocą specjalnego algorytmu. Aparaty, które składają się na moduł kamery to:

48 Mpix (f/1.7, 1/2.0″)

8 Mpix (szerokokątny, 115º, f/2.2)

13 Mpix (teleobiektyw, f/2.4)

2 Mpix (monochromatyczny, f/2.4)

Wspólnie są w stanie zaoferować użytkownikowi 5-krotny zoom hybrydowy, 20-krotny zoom cyfrowy i zdjęcia makro z odległości 2,5 cm albo umożliwić fotografowanie obiektów w słabych warunkach oświetleniowych dzięki trybowi Ultra Dark.

Kręcenie wideo ułatwi podwójna stabilizacja obrazu: optyczna oraz cyforwa. Przedni aparat ma rozdzielczość 32 Mpix i przysłonę f/2.4.

Dobry obraz w standardzie

Smartfon dysponuje 6,5-calowym ekranem AMOLED, wyświetlającym obraz w rozdzielczości Full HD+ (2400×1080 pikseli) i odświeżającym go w częstotliwości 90 Hz. Treści prezentowane na ekranie zobaczymy wzbogacone o standard HDR 10+. Również reakcja na dotyk jest bardzo czuła – to wysokie 180 Hz.

Sprzęt działa na procesorze Qualcomm Snapdragon 765G (1×2,4 GHz + 1×2,2 GHz + 6×1,8 GHz) z grafiką Adreno 620. Do tego mamy pamięć aż 12 GB RAM z miejscem na pliki i system w ilości 256 GB (UFS 2.1). Całość zasila bateria 4025 mAh z szybkim ładowaniem 30 W przez USB typ C, co powinno pomóc w uzupełnianiu braków energii. Podzespołami zarządza Anroid 10 z nakładką ColorOS 7.

Smartfon ma wymiary 160×72,4×7,7 mm i waży 171 g (więc różni się minimalnie zarówno od wersji chińskiej, jak i indyjskiej) . Wiadomo, że będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej oraz niebieskiej.

Muzyczny gratis w przedsprzedaży

Oppo Reno 3 Pro będzie można kupić w przedsprzedaży już od najbliższego poniedziałku 6 kwietnia w sklepach MediaMarkt, Media Expert, NEONET, RTV Euro AGD, x-kom i strefie marki na Allegro oraz w sieci T-Mobile dla klientów biznesowych. Klienci decydujący się na zakup za 2599 zł, mogą liczyć na prezent w postaci bezprzewodowych słuchawek Oppo Eno Free.

To jakościowy produkt – oferują czas odtwarzania muzyki do 25 godzin (łącząc czas działania po naładowaniu przez etui), są wyposażone w system redukcji szumów i spełniają wymogi standardu wodoodporności IPX4. Będzie można wybrać spośród dwóch kolorów: białej i czarnej. Oppo deklaruje, że wartość tego akcesorium to 599 zł.

Przedsprzedaż potrwa do 19 kwietnia. Potem Reno 3 Pro będzie dostępny w regularnej sprzedaży.

źródło: informacja prasowa

