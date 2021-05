Aktualizacja do ColorOS 11 dociera na kolejne smartfony Oppo w Polsce

Polski oddział Oppo poinformował, że najnowsza wersja nakładki systemowej ColorOS 11, bazującej na Androidzie 11, zmierza na kolejne smartfony w Polsce. Na liście znalazło się między innymi miejsce dla modeli z serii „A”, a także Reno 3 i 4.

Oppo i aktualizacje

Trzeba przyznać, że w kwestii aktualizacji, Oppo przeszło w ostatnich latach prawdziwą transformację. Teraz firma ma w zwyczaju wydawać jasne komunikaty w kwestii tego, które modele mogą liczyć na szybki update, a które będą musiały poczekać chwilę dłużej. Jak wygląda długość wsparcia? Z tym już bywa różnie, aczkolwiek trzeba zauważyć, że najwyraźniej Oppo dostrzegło podejście Samsunga w kwestii aktualizacji i od teraz będzie oferować trzyletnie wsparcie dla swojego „najbardziej flagowego” urządzenia. Dobry początek i nadzieja na to, że być może takie plany zostaną kiedyś rozszerzone o kolejne, tańsze smartfony.

Reklama

ColorOS 11 w Polsce

Polski oddział firmy Oppo zakomunikował, że rozpoczął się proces aktualizacji systemowej dla kolejnych smartfonów. Najnowsza wersja nakładki ColorOS 11, która bazuje na Androidzie 11, pojawi się w naszym kraju na następujących modelach:

Harmonogram aktualizacji ColorOS 11 (fot. Oppo Polska)

Łącznie aż 8 starszych modeli. Te które debiutowały w marcu bieżącego roku, czyli między innymi Oppo Reno 5 5G, czy bardziej budżetowe modele jak A54 5G i A74 5G wyposażone były w najnowszą wersję systemu już w momencie wyjęcia smartfona z pudełka.

Co nowego w ColorOS?

ColorOS 11 pozwala na wiele w kwestii dostosowywania wyglądu systemu (fot. Oppo)

ColorOS 11 to przede wszystkim nakładka która pozwala na multum modyfikacji. Zaczynając od koloru wiodącego systemu, różnych rodzajów trybu ciemnego, a kończąc na generowaniu własnych tapet czy nawet wzorów Always on Display. Widać wyraźnie, że projektanci nakładki starali się wrzucić do systemu tyle opcji, aby każdy znalazł w nim coś dla siebie. Nie zabrakło też takich dodatków jak usprawniony tryb dla graczy, czy też zupełnie nowej funkcji Flexdrop, ułatwiającej wielozadaniowość za sprawą pływających okien.

Na naszym portalu możecie przeczytać pełne podsumowanie nowych funkcji systemu ColorOS 11 od Oppo.