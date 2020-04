Cicha premiera. Zadebiutował Oppo A52 z 6,5-calowym wyświetlaczem

Oppo po prostu szturmuje rynek coraz to kolejnymi modelami swoich smartfonów, sporo uwagi poświęcając serii A. Wczoraj wieczorem zadebiutował nowy model tego producenta, Oppo A52, który może pochwalić się między innymi 6,5-calowym wyświetlaczem i średniopółkowym procesorem Snapdragon 665.

Mam wrażenie, że spora część zapowiedzianych ostatnio smartfonów to modele ze stajni tego producenta – choć być może to kwestia tego, że kilka nowych urządzeń Oppo trafiło ostatnio do Polski. Niemniej, Oppo A52 zadebiutował w Chinach i wydaje się być całkiem ciekawą propozycją ze średniej półki dla tych, którzy poszukują czegoś z większym wyświetlaczem.

Oppo A52 – specyfikacja techniczna

Jak już wspomniałem, Oppo A52 został wyposażony w 6,5-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Z wartości tych możemy odczytać nie tylko ppi wynoszące 405, ale także proporcje ekranu – 20:9. Za obliczenia odpowiedzialny jest średniopółkowy procesor Snapdragon 665 wsparty przez 8 GB pamięci RAM. Na dane użytkownika przewidziano 128 GB pamięci wewnętrznej, które to można poszerzyć przy pomocy karty microSD. Żadnym zaskoczeniem nie jest także dualSIM.

Za kontrolę wszystkich podzespołów odpowiedzialny jest system ColorOS 7.1 bazujący na Androidzie 10. Warto byłoby powiedzieć także słowo o aparatach. Oppo A52 ma na tyle aż cztery oczka – aparat główny o rozdzielczości 12 Mpix i f/1.8, ultraszerokokątny obiektyw (119°) o rozdzielczości 8 Mpix, obiektyw do makro cykający fotki w 2 Mpix przy f/2.4 i rozmiarze pikseli 1.75 μm oraz wspierający całość obiektyw odpowiedzialny za rejestrowanie głębi. Do strzelania selfie posłuży natomiast 8-megapikselowa kamerka z f/2.0.

Podzespoły uzupełnia umieszczony na bocznej krawędzi czytnik linii papilarnych oraz 3,5-milimetrowe gniazdo audio jack. W mierzącej 162 x 75,5 x 8,9 milimetra obudowie umieszczono jeszcze baterię o pojemności 5000 mAh, a także gniazdo USB typu C, za pomocą którego dostarczymy prąd o mocy 18 W. Całość waży łącznie 162 gramy, a wygląda… zerknijcie sami na fotki.

Oppo A52 – dostępność, cena

Póki co smartfon dostępny jest tylko w Chinach (np. w oficjalnym sklepie Oppo), gdzie został wyceniony na 1599 juanów, czyli mniej więcej 950 złotych. Oppo A52 dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym oraz niebieskim.

źródło: FoneArena

