Operius bierze na celownik dinozaura z Google Chrome

Czy sympatyczny dinozaur z Google Chrome, który unika kaktusów, powinien się bać? Opera ogłosiła bowiem, że w jej przeglądarce również pojawi się gra, która uruchomi się w sytuacji, gdy użytkownik straci połączenie z internetem.

Operius to nowy sposób na nudę bez Wi-Fi

Każdemu z nas zdarzyła się sytuacja, kiedy niestabilne połączenie pokrzyżowało nam plany. Zamiast zrobić zakupy przez internet lub wyszukać ważną dla nas informację, patrzymy na kartę błędu połączenia i zastanawiamy się, dokąd ten świat zmierza. Czy jako ludzie podążamy właściwą ścieżką? Czy wszystko w naszym życiu poszło zgodnie z planem? Ewentualnie odpalamy grę dostępną od ręki i czekamy, aż połączenie wróci.

Osoby, którym częściej zdarza się to drugie, mają powody do radości. Opera udostępniła za pośrednictwem swojej przeglądarki dla graczy, Opery GX, grę Operius, która jest lekkim shootem upem. O co w ogóle w niej chodzi?

Jak podaje autor, Mors, tytuł „jest osadzony w świecie, w którym wszystkie komputery na świecie jednocześnie tracą połączenie z internetem, a dziwne UFO, które unosi się na niebie, wydaje się być przyczyną awarii”. Jak się domyślacie, zadaniem gracza jest dotarcie do wspomnianego obiektu i przywrócenie internetu na planecie.

Operius wygląda jak połączenie gry Tempest 2000 z typowym shootem upem. Lecimy w górę ekranu i strzelamy (automatycznie) do statków kosmicznych. Aby ukończyć dany sektor, należy zebrać pod rząd kilka ulepszeń dla naszej maszyny. Oprócz klasycznego trybu mamy również opcję sprawdzenia naszego wyniku czy spróbowania swoich sił w trybie endless. Znalazło się nawet miejsce na tryb kooperacji!

Operius nie wziął się znikąd. To finalista konkursu organizowanego przez Operę

W ramach Game Jamu „Strona Bez Internetu”, który wystartował w lipcu, firma szukała idealnego tytułu do umieszczenia w swojej przeglądarce dla graczy. Z ponad 900 zgłoszeń wybrano ośmiu finalistów i wśród społeczności Opery GX oraz GameMaker (wszystkie gry w konkursie powstały w programie Game Maker Studio 2) przeprowadzono głosowanie, które ostatecznie wygrał Operius.

Jeżeli chcielibyście spróbować swoich sił, a jeszcze nie zainstalowaliście Opery GX, to nic straconego. Gra dostępna jest zarówno w formie do pobrania z serwisu itch.io, jak i w wersji dostępnej na każdą przeglądarkę (pod warunkiem że przeglądarka obsługuje HTML5).