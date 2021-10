Opera Dify rusza w Polsce. To nowy cashback, także za zakupy na Allegro

Opera uruchamia w Polsce jeden ze swoich najnowszych projektów. Chodzi o cashback Opera Dify, dzięki któremu zyskamy nawet do 30 procent zwrotu za zakupy w internecie.

Opera stworzyła własny fintech

Twórcy przeglądarki Opera nigdy nie zatrzymywali się wyłącznie na rozwoju jednej gałęzi działalności. Darmowy VPN, aplikacje do przechowywania haseł i inne poboczne projekty – deweloperskie działania Opery obejmowały w ostatnich latach naprawdę sporo. Jedne pomysły okazywały się świetne, innym przetrwać się nie udało. Ciekawe, jak będzie z Opera Dify.

Opera Dify, to nowa usługa cashback, która wyróżnia się prostotą działania – będzie ona wbudowana w przeglądarkę. Program jest dostępny także dla osób preferujących Chrome’a, Microsoft Edge czy Firefoksa – w postaci przystępnej wtyczki.

300 partnerów, dostosowanych do polskiego rynku

To, co może wyróżniać Operę Dify spośród innych popularnych usług cashback, jest dostosowanie jej do realiów polskiego rynku. Dodatkowo, Dify zwiększy zakres bieżących działań deweloperskich Opery w Polsce – to właśnie we wrocławskim oraz warszawskim biurze firmy powstaje wiele przeglądarek norweskiej firmy.

Jak przekazuje producent, Dify oferuje do 30 procent zwrotu gotówki w ciągu 30 dni. Stawki prezentują się różnie – na przykład za zakupy w Allegro będzie można zyskać z powrotem do 2,03% środków, a w Media Expert – 1,4% na dziale Elektronika. Poza tym, partnerów usługi ma być w sumie ponad 300, wśród których wylicza się także Pyszne.pl, NEO24.PL, NEONET, AliExpress, Orange, Play, CCC i wiele innych.

Aby zarejestrować się w Dify, należy utworzyć bezpłatne konto przy użyciu swojego adresu e-mail lub serwisów społecznościowych. Użytkownicy Opery mogą zarejestrować się, korzystając ze swoich istniejących kont. Cashback można wypłacić za pośrednictwem Paypal, zaś opcja wypłaty poprzez przelewy bankowe będzie dostępna po upływie 30 dni od pierwszego użycia Dify.

Jak na razie, usługa będzie dostępna w Polsce w wersji testowej. Opera chce zebrać jak najwięcej opinii od użytkowników, którzy zdecydują się na sprawdzenie nowej opcji oszczędzania.