Jest już Chrome 95. Szybszy nie będzie, ale pokochasz nową opcję zapisu grup kart

Przeglądarka Chrome to jeden z podstawowych programów, które mamy na swoich desktopach. Ponieważ jest tak popularny, Google stara się przy kolejnych aktualizacjach nie zepsuć swojego produktu, a powoli ulepszać to, co już jest dobre. Chrome 95 wnosi zatem kilka drobiazgów.

Google Chrome 95 z opcją zapisu grup kart

Nowa wersja Chrome’a ma za zadanie podnosić produktywność użytkowników przeglądarki. Najważniejszą z nich i najpewniej – najbardziej widoczną dla osoby korzystającej z tego programu, będzie możliwość zapisywania grup otwartych kart.

Opcja zapisu grupy kart dostępna będzie lada dzień (fot. 9to5Google)

Grupy kart to bardzo dobry sposób na utrzymanie porządku na pasku otwartych witryn w Chrome – wystarczy stworzyć zbiór kart, nadać mu nazwę i przyporządkować mu jakiś kolor, a w prosty sposób będziemy mogli przełączać się między dziesiątkami otwartych kart i to bez tworzenia zbędnego bałaganu.

Problem z grupami kart polegał na tym, że resetowały się one po zamknięciu aplikacji, więc jeśli ktoś był przyzwyczajony do określonego porządku działań, musiał każdorazowo po uruchomieniu Chrome’a grupować otwarte karty. Teraz za pomocą jednego przełącznika zapiszemy aktualny układ grup, żeby nie startować za każdym razem od zera.

Lepsze zabezpieczenie transakcji

W Chrome 95 będzie teraz można bezpieczniej dokonać zakupów online przez smartfona. W przeglądarce implementuje się kolejny filtr o standardzie WebAuthn, który wymaga dodatkowego uwierzytelnienia podczas potwierdzania transakcji. Od strony użytkownika nie będzie to w żaden sposób skomplikowane – jedynie bankom i sprzedawcom może zająć trochę czasu, zanim funkcja ta zacznie być przez nie wykorzystywana.

Poza powyższymi zmianami, kolejne dotyczą już typowo deweloperów aplikacji internetowych i PWA. Jeśli jesteśmy zainteresowani szczegółami technicznymi, to odsyłam Was do bloga twórców Chrome’a – pełno tam technicznych opisów, co dokładnie zostało usprawnione.

Chrome 95 jest w tym momencie dostępny w stabilnym kanale dystrybucji na desktopach, ale może jeszcze chwilę potrwać, zanim aktualizacja „wpadnie” na smartfony z Androidem. Tam nielicznych użytkowników, mogących korzystać z Androida 12, czeka kilka miłych niespodzianek, bo w wersji mobilnej Chrome otrzymał możliwość obsługi motywów Material You.