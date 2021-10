Brave, ulubiona przeglądarka maniaków prywatności, zmienia domyślną wyszukiwarkę na własną

Brave jest jedną z tych przeglądarek, które skupiają się głównie na dbaniu o prywatność ich użytkowników. Teraz domyślną wyszukiwarką nie będzie w niej Google, a samodzielnie opracowany mechanizm.

Brave kontra zbieranie danych

Twórcy przeglądarki Brave wychodzą z założenia, że użytkownik internetu nie powinien być śledzony przez Google non-stop. A właściwie tak jest, kiedy korzystamy z usług i produktów tej firmy. Google wie, jakich fraz wyszukujemy w internecie, dzięki czemu jest w stanie podsuwać nam najbardziej trafne wyniki, ale też i pasujące do nich reklamy.

Do tej pory przeglądarka Brave stawiała sobie za cel blokowanie niechcianych reklam od strony oprogramowania. W przeciwieństwie do Chrome’a, Brave domyślnie zatrzymuje działanie narzędzi śledzących poczynania użytkownika na stronach internetowych. Nie ma jednak wpływu na to, czego i w jaki sposób poszukuje konsument.

By zapewnić korzystającym z przeglądarki większy poziom bezpieczeństwa, od teraz, zamiast wyszukiwarki Google, w Brave będzie używać się wyszukiwarki Brave Search. W Europie Brave od dawna nie używa Google’a i w takich krajach jak Francja czy Niemcy, Brave Search wejdzie na miejsce wyszukiwarek Qwant czy DuckDuckGo. W kolejnych krajach wyszukiwarka Brave pojawi się w nadchodzących miesiącach.

Odważny krok, Brave

Dla twórców przeglądarki Brave, powszechne wprowadzenie własnej wyszukiwarki to duży skok naprzód. W końcu jest ona dostępna dla chętnych dopiero od początku tego roku. Są oni jednak pewni, że teraz, kiedy Brave Search będzie domyślnie włączone na przeglądarce, wpłynie to na popularność tej wyszukiwarki. Oczywiście można z powrotem zmienić ją na każdą inną.

Jak podał współzałożyciel i dyrektor generalny Brave, Brendan Eich, Brave Search obsługuje już około 80 milionów zapytań miesięcznie, dokonywanych przez jakieś 40 milionów użytkowników. To zaledwie kropelka w porównaniu z morzem informacji przepływających przez wyszukiwarkę Google, biorąc pod uwagę, że z Google każdego miesiąca korzysta około miliard aktywnych użytkowników. Brave jednak tym się nie zraża i w dalszym ciągu oferuje bezpłatne usługi. Bez reklam.