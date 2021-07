Chrome na Androida zyska widżet, który spodoba się fanom gry z dinozaurem

Lubicie grać w Dino Run w przeglądarce Chrome? Jeśli tak, to mamy dobrą wiadomość. Google pracuje nad nowym widżetem, który zapewni szybki dostęp do niewielkiej produkcji z dinozaurem w roli głównej.

Wreszcie coś ruszyło się w kwestii widżetów

Apple ponownie pojawiło się na imprezie spóźnione i to naprawdę znacznie. Mimo tego, zespołowymi Tima Cooka udało się zwrócić uwagę większości zaproszonych gości. iOS 14 wprowadził bowiem widżety, które podobnie jak w Androidzie, możemy rozmieszczać na wszystkich ekranach.

Użytkownicy iPhone’ów zyskali całkiem przydatną funkcję, ale na tych zmianach skorzystają również osoby preferujące smartfony z Androidem. Najnowsza, „Dwunasta” wersja systemu otrzyma zauważalnie przeprojektowane widżety. Co więcej, wysoce prawdopodobne, że twórcy aplikacji również odświeżą swoje widżety, zarówno pod względem wizualnym, jak i funkcjonalnym.

Nowe widżety w Google Chrome

Firma z Mountain View skorzystała już z nowych możliwości oferowanych deweloperom w iOS 14. Użytkownicy Chrome’a od wersji 90 mają dostęp do trzech nowych widżetów – Szybkie działania, Szukaj i Gra z dinozaurem.

Google Chrome 90 – nowe widżety na iOS (fot. Tabletowo.pl)

Jak wskazują najnowsze zmiany odkryte w przeglądarce przeznaczonej na Androida, niebawem prawie identyczny zestaw widżetów trafi również na konkurencyjną przeglądarkę. Serwis 9to5Google informuje, że wśród nich pojawi się oczywiście widżet z Dino Run.

Wspomniany przed chwilą widżet będzie można umieścić na dowolnym ekranie. Jego rola będzie naprawdę banalnie prosta – po prostu umożliwi szybki dostęp do rozpoznawalnej gry z dinozaurem.

Chrome na Androida otrzyma jeszcze prosty widżet wyszukiwarki i także bardziej rozbudowany, który dodatkowo zostanie wyposażony w zestaw przycisków, zapewniających szybkich dostęp do wybranych funkcji przeglądarki – czytnik kodów QR, otwieranie stron w nowej karcie i obsługa głosowa.

Nie poznaliśmy jeszcze daty wprowadzenia opisywanych nowości. Najpewniej zmiany początkowo trafią do kanału rozwojowego Canary, a następnie do podstawowej bety i w końcu do wszystkich użytkowników. Możliwe, że musimy poczekać jeszcze kilka tygodni.

Ciekawe, czy nowe widżety zostaną dostosowane do wytycznych języka wzornictwa Material You. Chodzi o wprowadzenie adaptacyjnych kolorów, które zadebiutują wraz z Androidem 12.