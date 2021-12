Na początku września Polkomtel sp. z o.o. podpisał z Aero2 sp. z o.o. plan połączenia obu spółek w ramach grupy kapitałowej Grupa Polsat Plus. Dziś poinformowano, że został on już sfinalizowany. Co to oznacza dla klientów? Czy coś się dla nich zmieni?

Operator sieci Plus „wchłonął” Aero2. Co to oznacza dla klientów?

Polkomtel sp. z o.o. przejął cały majątek spółki Aero2, co w praktyce okazało się bardzo proste, ponieważ był on jedynym jej wspólnikiem. Majątek przejmowanej spółki został wyceniony (na dzień 1 sierpnia 2021 roku) na ponad 230 mln złotych.

Klientów prawdopodobnie bardziej jednak zainteresuje, czy w związku z przejęciem spółki Aero2 przez Polkomtela coś się dla nich zmieni – w końcu formalnie ona znika z rynku, więc mogą się pojawić pytania, czy wraz z nią zniknie też sama marka.

Polkomtel jednak uspokaja – informuje, że od teraz operator sieci Plus świadczy wszystkie usługi oferowane do tej pory przez Aero2 – udostępnia on Bezpłatny Dostęp do Internetu oraz jest dostawcą usługi internetowej Pakiety Aero. Użytkownicy mogą korzystać z nich na dotychczasowych zasadach i nie muszą wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

Klienci korzystający z usług Aero2 zostaną poinformowani o przejęciu spółki przez Polkomtel sp. z o.o. bezpośrednio w odrębnej korespondencji. Jeżeli zatem jesteście klientami tej sieci, spodziewajcie się pisma w najbliższym czasie.

Przy okazji Polkomtel informuje, że Plus świadczy obecnie również usługę telefonii wRodzinie. Jej użytkownicy cały czas mogą korzystać z aplikacji „moje wRodzinie” i strony do zarządzenia kontem, a także aktywować pakiety w ramach oferty promocyjnej. Zmienia się jedynie nazwa operatora, nic więcej.

Przy okazji warto przypomnieć, że oferta wRodzinie obejmuje dwa pakiety, które są ważne przez dwa miesiące. W ramach obu klient dostaje nielimitowane rozmowy i SMS-y w Polsce oraz paczkę 10 GB lub 20 GB internetu (za odpowiednio 30 złotych i 40 złotych). Ponadto może też dokupić dodatkowe pakiety internetowe: 3 GB za 5 złotych, 7 GB za 10 złotych, 30 GB za 30 złotych i 70 GB za 50 złotych. Wszystkie są ważne przez 30 dni.