Nowe karty graficzne na horyzoncie

Sytuacja na rynku kart graficznych pozostaje niezmienna od lat. Choć wszyscy czekają na przełamanie duopolu za sprawą pojawienia się GPU od Intela, okazuje się, że jest jeszcze ktoś, kto z chęcią powalczy o udziały w tym segmencie.

Karty graficzne w kryzysie

Brzmi to już trochę jak mantra – z powodu problemów z dostępem do półprzewodników NVIDIA i AMD nie są w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu produkcji kart graficznych. Ceny stale rosną, a firmy powracają do produkcji układów sprzed kilku lat, aby „przypudrować” problemy z dostępnością GPU.

Pośrodku tego wszystkiego okazuje się, że Chińczycy nie chcą być zależni tylko od dwóch amerykańskich firm. Innosilicon może okazać się pierwszą firmą z chińskim rodowodem, która spróbuje zawalczyć na rynku GPU.

Innosilicon na konferencji Fantasy One GPU pokazał karty graficzne, które bazują na układach od BXT Imagination. O sprzęcie nie wiemy zbyt dużo – pomimo prezentacji kilku kart, w tym karty Type A dedykowanej komputerom osobistym, pełna konfiguracja nie jest znana.

Innosilicon sugeruje, że wydajność Type A plasuje się pomiędzy Radeonem RX 6600 XT i 6700XT. Producent twierdzi, że karty wyposażono w 16 GB RAM w standardzie GDDR6(X), co powinno przełożyć się na moc obliczeniową na poziomie 5 TFLOPS.

Ponadto w przygotowaniu jest też karta graficzna Type B, która łączy wewnątrz dwa GPU. Dzięki złączu zwanymi Innolink, układ jest dwukrotnie potężniejszy od Type A – dysponuje zatem mocą 10 TFLOPS oraz 32 GB pamięci.

Co ciekawe, karty graficzne współpracują z dużą ilością API, m.in. OpenGL, OpenCL, Vulkan oraz DirectX. Nie wiadomo jednak, o których wersjach mowa. To, że karty działają, potwierdza uruchamiane na nich demo Unigine Heaven OpenGL, aczkolwiek Innosilicon nie pochwalił się wynikami testów.

Karty graficzne zaprezentowane przez Innosilicon powinny pojawić się w kilku wariantach. Sądząc po zdjęciach prasowych, wersja pozbawiona wentylatorów mogłaby sugerować GPU chłodzone wyłącznie w sposób pasywny. Na potwierdzenie tych domysłów oraz ewentualną datę premiery z pewnością jeszcze trochę poczekamy.