ChatGPT otrzymał nową funkcję. Gdzieś ją już widzieliśmy…

OpenAI opracowało nową funkcję o nazwie „Deep Research” i udostępniło ją dla niewielkiego grona użytkowników. Jeśli już kojarzycie tę nazwę, od razu powiem – nie, nie macie déjà vu.

OpenAI wprowadza nową funkcję do narzędzia ChatGPT

Emocje związane z chińskim botem sztucznej inteligencji nie opadają. O DeepSeek dopiero co zrobiło się głośno, niedawno stał się niezwykle popularny w amerykańskim AppStore, a dodatkowo wywołał chaos na amerykańskiej giełdzie, gdzie spory spadek zaliczyła m.in. Nvidia – największy producent chipów do obsługujących modele AI. Głos w sprawie zabrał nawet Sam Altman – dyrektor generalny OpenAI – twierdząc w „Ask Me Anything”, że chińska technologia jest naprawdę dobra.

Wydawać by się mogło, że producent ChatGPT stworzył już pewną odpowiedź na DeepSeek, udostępniając nowy model o3-mini i to w dwóch wersjach. Okazuje się, że to jednak nie koniec wyciągania asów z rękawa. OpenAI nie zwalnia i przedstawiło właśnie nową funkcję o nazwie „Deep Research”.

Funkcja Deep Research (źródło: OpenAI)

Brzmi znajomo? Nie bez powodu – Google w grudniu 2024 roku, wraz z modelem Gemini 2.0, zaanonsowało opcję o tej samej nazwie i podobnych możliwościach, choć pomiędzy cenami planów oferowanych przez gigantów jest spora przepaść. Udostępniono ją dla subskrybentów planu One AI Premium (w ramach Google Advanced) wycenionego na 97,99 złotych za miesiąc.

Aby natomiast móc korzystać z „Deep Research” w wykonaniu OpenAI, należy być subskrybentem ChatGPT Pro, który kosztuje 200 dolarów miesięcznie, czyli ponad 820 złotych. Jakby tego było mało – przedsiębiorstwo ustaliło limit do 100 zapytań miesięcznie, choć twórcy zdradzili, że chcą stworzyć nieco mniejszy, bardziej ekonomiczny model, oferujący większe limity. Z czasem funkcja „Deep Research” ma też zostać udostępniona w ramach planu Plus (prawdopodobnie w ciągu miesiąca), a następnie także w Team i Enterprise.

Funkcja Deep Research (źródło: OpenAI)

„Deep Research” w ChatGPT – co oferuje?

Nowa opcja w ChatGPT ma pomóc botowi w wyszukiwaniu informacji, przeprowadzeniu analizy oraz stworzeniu wysokiej jakości odpowiedzi w oparciu o setki stron internetowych. OpenAI nazywa swoją nowość „agentem”, który zajmie się przeprowadzeniem wieloetapowego badania w oparciu o źródła internetowe i stworzy kompleksowy raport na poziomie analityka badawczego.

Użytkownicy, którzy mają dostęp do funkcji, mogą zadawać pytania tekstowe, a także udostępniać botowi pliki w formacie PDF lub arkusze kalkulacyjne. ChatGPT w trakcie „dogłębnej analizy” sukcesywnie generuje odpowiedzi, a w bocznym panelu na bieżąco wyświetla postępy agenta. Proces ten może trwać od 5 do nawet 30 minut, choć jak zaznaczono we wpisie – bot „wykonuje w dziesiątki minut to, co człowiekowi zajęłoby wiele godzin”.

Jak twierdzą twórcy, nowość może czasami halucynować, ale znacznie rzadziej w porównaniu do innych modeli. Zdarza się też, że bot nie odróżnia plotek od rzetelnych informacji. W trakcie transmisji Mark Chen – dyrektor ds. badań w OpenAI – zaznaczył, iż firma dąży do opracowania modelu, który może sam odkrywać nową wiedzę.