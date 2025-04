Ile ChatGPT pamięta na Twój temat? Więcej niż może Ci się wydawać

Sztuczna inteligencja może uczyć się o nas więcej, niż nam się wydaje. OpenAI ulepszyło funkcję Pamięć, dostępną w bocie ChatGPT. Dotychczas mieliśmy nad nią pełną kontrolę i mogliśmy „zmusić” narzędzie do przeglądania informacji, a nawet zapomnienia o niektórych faktach. Teraz sytuacja nieco się zmienia.

OpenAI aktualizuje Pamięć w ChatGPT

ChatGPT to jeden z pierwszych ogólnodostępnych botów AI, który już od samego początku istnienia wzbudzał spore zainteresowanie. Na początku sztuczna inteligencja nie była jednak spersonalizowana. W zasadzie nie zapamiętywała informacji dotyczących konkretnego użytkownika.

Sprawa zmieniła się, gdy OpenAI dodało do ChatGPT funkcję Pamięć (ang. Memory). Dzięki niej bot nie tylko staje się mądrzejszy, ale też uczy się każdej osoby i rejestruje jej nawyki czy zwyczaje. Użytkownik otrzymał możliwość zarządzania „pamięcią” bota, przeglądania i usuwania konkretnych informacji, a także całkowitego wyłączenia tego sposobu personalizacji.

Teraz przedsiębiorstwo jeszcze bardziej rozbudowuje tę funkcję i dodaje możliwość odwoływania się do wszystkich poprzednich konwersacji prowadzonych z botem. Ulepszenie to ma zostać udostępnione subskrybentom ChatGPT Pro i Plus, a w późniejszym czasie również planów Enterprise, Team i Edu.

Starting today, memory in ChatGPT can now reference all of your past chats to provide more personalized responses, drawing on your preferences and interests to make it even more helpful for writing, getting advice, learning, and beyond. pic.twitter.com/s9BrWl94iY — OpenAI (@OpenAI) April 10, 2025

ChatGPT z jeszcze lepszą „pamięcią” – nowe możliwości czy brak prywatności?

Dotychczas użytkownicy, którzy zdecydowali się na włączenie funkcji Pamięć mieli pełną kontrolę nad zapamiętywanymi przez bota informacjami. Po przejściu do Ustawień, a następnie sekcji Personalizacja i wybraniu opcji Zarządzaj pamięciami możesz przeglądać pełną historię i wiadomości, jakie bot zdołał zapisać na Twój temat. W tym miejscu możesz zadecydować, które informacje bot ma usunąć, a w zasadzie – „zapomnieć”.

Let me explain the brand-new OpenAI release that kept Sam Altman up all night last night.



⬇️⬇️⬇️



I don't have memory turned on ChatGPT (because I can't for work), and today is the day that starts to hurt.



Until today, ChatGPT's memory was pretty boring. It waited for a clear… https://t.co/fdAq1JLlwA — Allie K. Miller (@alliekmiller) April 10, 2025

Wygląda jednak na to, że po wprowadzeniu „ulepszeń” warunki ulegną zmianie. Bot będzie teraz rejestrował kontekst poprzednich dyskusji i wyciągał z nich informacje na temat użytkownika. Wiadomości te mają m.in. przydać się do dostosowania tonu i celów preferowanych przez daną osobę. Problem w tym, że w ten sposób zapisane informacje nie zostaną wyświetlone w ustawieniach, a co za tym idzie – użytkownik nie będzie mógł nimi swobodnie zarządzać. Nie będzie możliwe usuwanie czy nawet przeglądanie tych informacji, co rodzi obawy wśród wielu osób.

I totally get why AI long term memory is useful and, based on my testing, think many people will love it… but I actually don’t want my LLMs I use for work to chime in with personal details or subtly change its answers as a result of my past interactions.



Boundaries are good. — Ethan Mollick (@emollick) April 10, 2025

Jeśli nie chcesz, aby bot zapamiętywał wiadomości, możesz po prostu wyłączyć funkcję Pamięć w ustawieniach. Ponadto, bot oferuje też „czat tymczasowy”. Opcję tę znajdziesz na głównej stronie ChatGPT, w prawym górnym rogu, zaraz obok ikony z Twoim inicjałem lub zdjęciem.