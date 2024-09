ChatGPT z funkcją Pamięć. Nauczy się Twoich nawyków i preferencji

Marka OpenAI rozszerzyła dostępność funkcji Pamięć. Dzięki niej bot staje się mądrzejszy i uczy się preferencji konkretnego użytkownika. Co najistotniejsze – zapisywane przez sztuczną inteligencję informacje można weryfikować, a także usuwać.

Chatbot AI z funkcją zapamiętywania

O ChatGPT autorstwa marki OpenAI słyszał prawie każdy. Sztuczna inteligencja trafiła pod jego postacią do szerokiego grona użytkowników, aby każdego dnia wspomagać w nauce, pracy czy rozrywce. Jedną z funkcji AI, która została zaprezentowana w lutym 2024 roku, jest tzw. Pamięć (ang. Memory). Teraz staje się ona dostępna zdecydowanie szerzej.

Funkcja Pamięć w bocie ChatGPT (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Bot otrzymuje możliwość „zapamiętywania” rzeczy na Twój temat. Dzięki temu, gdy wspomnisz jakąś swoją cechę, szczegóły czy preferencje, sztuczna inteligencja weźmie je pod uwagę podczas tworzenia kolejnych odpowiedzi.

Możesz więc powiedzieć, jak się nazywasz, że wolisz wypunktowane notatki niż pełne zdania czy informacje o zwierzakach, jakie posiadasz. A gdy prosisz o przepis na obiad, nie musisz za każdym razem wspominać, że nie przepadasz za owocami morza, groszkiem czy szpinakiem – wystarczy, że zrobisz to jeden raz.

Funkcja Pamięć w bocie ChatGPT (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Pamięć sprawia, że Twój asystent jest jeszcze bardziej inteligentny niż dotychczas, a odpowiedzi są bardziej precyzyjne. Taka funkcja może brzmieć trochę niepokojąco, jednak to Ty decydujesz, co AI ma zapamiętać, a czego nie. Dodatkowo masz możliwość przeglądania, co sztuczna inteligencja zapisała, a także usuwania treści, o których bot powinien zapomnieć.

ChatGPT chce Cię lepiej poznać

Dotychczas funkcja Pamięć w ChatGPT była dostępna dla ograniczonego grona. Teraz skorzystać z niej mogą mieszkańcy Unii Europejskiej. Funkcja jest dostępna w aplikacjach oraz wersji przeglądarkowej, zarówno w wersjach Free, jak i Plus, Team i Enterprise.

Bot będzie na bieżąco informował Cię o zaktualizowaniu pamięci. Jeśli chcesz przejrzeć czy też zmodyfikować przekazane i zapisane dane lub je usunąć, wystarczy najechać na komunikat Pamięć zaktualizowana, a następnie przejść do informacji Zarządzaj pamięciami.

Funkcja Pamięć w bocie ChatGPT (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Zgromadzone informacje można także znaleźć, przechodząc do sekcji Ustawienia (należy kliknąć na ikonę profilu w prawym górnym rogu), a następnie przejść do zakładki Personalizacja. Użytkownik ma tam możliwość włączenia lub wyłączenia zapisu, zarządzania konkretnymi danymi oraz wyczyszczenia całej pamięci bota – kroku tego nie można cofnąć. Pamięć bota może się zapełnić, wtedy żadne cechy nie będą już rejestrowane, więc warto je co jakiś czas filtrować.