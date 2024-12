ChatGPT za… 200 dolarów miesięcznie. Dla kogo ta opcja?

Choć ChatGPT jest narzędziem, z którego można korzystać bez opłat, nie od wczoraj firma OpenAI oferuje rozluźnienie limitów dla osób, które są gotowe ponieść w związku z tym pewne koszty. Mam na myśli wyceniony na 20 dolarów miesięcznie plan Plus. Jeśli jednak dla kogoś to wciąż za mały zakres możliwości, to właśnie dołączył do niego kolejny abonament, którego cena może przyprawić o ból głowy – jest 10 razy droższy!

ChatGPT Pro, czyli sztuczna inteligencja za 200 dolarów miesięcznie

Sztuczna inteligencja firmy OpenAI z każdym rokiem staje się sprytniejsza i pozwala na coraz więcej. Z jednej strony bardziej zaawansowane modele mają większe zapotrzebowanie na moc obliczeniową, w związku z czym są droższe w utrzymaniu. Z drugiej zaś – zakres potencjalnych zastosowań ulega rozszerzaniu, przez co użytkownicy mogą być gotowi na to, by zapłacić więcej.

Dodaj jedno do drugiego, a stanie się jasne, dlaczego w ofercie OpenAI pojawił się nowy plan ChatGPT: Pro. Kosztuje aż 200 dolarów miesięcznie, ale w zamian daje między innymi nielimitowany dostęp do najnowszych modeli: GPT-4o oraz skupionego na rozumowaniu i rozwiązywaniu problemów o1, w tym także do trybu o1 pro, wykorzystującego więcej mocy, aby zapewniać najlepsze odpowiedzi na najtrudniejsze pytania.

W sercu nowego planu znajduje się tryb o1 pro

Wewnętrzne testy OpenAI wykazały, że tryb o1 pro robi wielką różnicę przede wszystkim w takich obszarach, jak nauka o danych, programowanie, matematyka i inne nauki ścisłe oraz analiza orzecznictwa. W dodatku model twierdzi, że rozwiązał zadanie dopiero wtedy, gdy potwierdzi to w czterech próbach.

Porównanie skuteczności o1-preview, o1 oraz o1 pro mode (źródło: OpenAI)

ChatGPT Pro to także nielimitowany dostęp do o1-mini, czyli opartego na sztucznej inteligencji narzędzia programistycznego służącego do generowania i debugowania kodu. Abonenci mogą też bez ograniczeń korzystać z funkcji głosowych.

Dla kogo więc powstał ten plan? Oddajmy głos twórcom: ChatGPT Pro umożliwia badaczom, inżynierom i innym osobom, które na co dzień korzystają ze sztucznej inteligencji w celach naukowych, zwiększenie swojej produktywności i bycie na czele postępu w dziedzinie AI.

A model o1 debiutuje w pełnej wersji – także w planie Plus

Wprowadzenie planu ChatGPT Pro towarzyszy wyjściu modelu o1 z wersji zapoznawczej do pełnej. Z pewnymi ograniczeniami, ale mogą korzystać z niego także abonenci pakietów Plus i Team. Nowe wydanie cechować ma się zwiększoną szybkością, zwięzłością i dokładnością – szczególnie w przypadku zadań z zakresu nauk ścisłych.

Co jeszcze słychać u OpenAI?

W tym tygodniu dyrektor generalny firmy OpenAI, Sam Altman, pochwalił się także tym, jak dużą popularnością cieszy się ChatGPT. Każdego tygodnia korzysta z niego ponad 300 milionów użytkowników, a każdego dnia wysyłają oni do niego ponad miliard wiadomości / zapytań.

Fresh numbers shared by @sama earlier today:



300M weekly active ChatGPT users



1B user messages sent on ChatGPT every day



1.3M devs have built on OpenAI in the US — OpenAI Newsroom (@OpenAINewsroom) December 4, 2024

Rosnąca popularność w połączeniu ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na moc obliczeniową sprawia, że koszty prowadzenia działalności idą do góry. Aby je pokryć OpenAI rozważa ponoć umieszczanie reklam w obrębie narzędzia ChatGPT. Nie padły jednak póki co żadne konkrety.

Planowany jest też, oczywiście, dalszy rozwój. Wspomina się między innymi o obsłudze przeglądania stron internetowych i wgrywania plików do narzędzia ChatGPT.

Żeby jednak nie było tylko tak kolorowo, naukowcy z Columbia’s Tow Center for Digital Journalism przeprowadzili serię eksperymentów, które wykazały, że ChatGPT wciąż ma sporą przestrzeń do poprawy – szczególnie w kontekście wskazywania źródeł cytatów.