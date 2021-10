Ładny ten nadchodzący Huawei Smart Band Pro. A przepraszam, Redmi Smart Band Pro

Już za dwa dni, 28 października 2021 roku, Xiaomi zaprezentuje smartfony z serii Redmi Note 11 oraz smartwatch Redmi Watch 2. Okazuje się, że wraz z nimi zadebiutuje również nowa opaska – Redmi Smart Band Pro, która nie tylko przypomina produkty konkurencji, ale jednocześnie może zagrozić pozycji Xiaomi Mi Smart Band 6 na rynku.

Reklama

Wkrótce premiera Redmi Smart Band Pro. Tyle samo za, ile przeciw

Nie ulega żadnej wątpliwości, że wearables Xiaomi, jakie by nie były, i tak sprzedadzą się jak ciepłe bułeczki. Może to zasługa niskich cen, a może po prostu producent ma dryg do tworzenia tego typu urządzeń i wie, czego oczekuje gros klienteli. Stawiamy dolary przeciwko orzechom, że Redmi Smart Band Pro również będzie cieszył się ogromną popularnością.

O ile Xiaomi potwierdziło, że 28 października 2021 roku zaprezentuje smartfony z serii Redmi Note 11 i smartwatch Redmi Watch 2, o tyle nadal ukrywa w tajemnicy rychłą premierę Redmi Smart Band Pro. Wiemy jednak, że zbliża się ona wielkimi krokami, ponieważ w sieci pojawiły się wysokiej jakości grafiki, które przedstawiają nadchodzącą opaskę.

Reklama



źródło: WinFuture

Na pierwszy rzut oka wygląda ona całkiem atrakcyjnie, natomiast na drugi można się dopatrzeć podobieństwa do już dostępnych na rynku produktów, w tym Huawei Watch Fit, Huawei Band 6 i Oppo Watch Free.

Jednocześnie, kiedy patrzy się na Redmi Smart Band Pro, można odnieść wrażenie, że to „przerośnięty” Xiaomi Mi Smart Band 6 (NFC). Widoczny na renderach interfejs mocno przypomina ten, który oferuje opaska Xiaomi, choć tutaj naturalnie jest dostosowany do większego ekranu. Sam pasek jest już jednak praktycznie kalką tego z Mi Banda.

Specyfikacja Redmi Smart Band Pro jest na tę chwilę nieznana, ale nie oczekujemy od tego smart banda zbyt wiele. Jego funkcjonalność prawdopodobnie ograniczy się do tak podstawowych rzeczy, jak śledzenie aktywności, monitorowanie pulsu i snu oraz możliwość pomiaru poziomu tlenu we krwi (SpO2) i stresu.

Na ten moment, jak już wspomniałem, Redmi Smart Band Pro zapowiada się na powiększoną wersję Xiaomi Mi Smart Band 6. Większy ekran przy podobnej funkcjonalności może przekonać wielu klientów. Przyznaję, sam byłbym zainteresowany, ale nie wiadomo, czy nowa opaska marki Redmi trafi do Polski. Trzymam kciuki.