Huawei pokazał nowy zegarek – Watch GT 3 i… FreeBuds Lipstick – słuchawki stworzone z myślą o kobietach

Ależ niespodzianka! Nawet przez myśl nam nie przeszło, że Huawei może zaprezentować dziś takie nowości. Tymczasem producent oficjalnie zaanonsował nowy smartwatch Huawei Watch GT 3 oraz słuchawki Huawei FreeBuds Lipstick!

Huawei Watch GT 3

Huawei Watch GT 3, jak przystało na smartwatch z tej serii, zapewnia bardzo długi czas pracy na pojedynczym ładowaniu. Według deklaracji producenta, ma on sięgać nawet dwóch tygodni. Co więcej, akumulator można naładować do 20% w zaledwie 10 minut. Ładowanie odbywa się w technologii bezprzewodowej.

Watch GT 3 odda swoim właścicielom do dyspozycji 100 różnych trybów sportowych, w tym 19 profesjonalnych dyscyplin, 12 rodzajów aktywności na świeżym powietrzu i 7 treningów halowych.

Smartwatch oferuje też całodobowy pomiar pulsu i poziomu natlenienia krwi (SpO2) oraz funkcje mierzenia poziomu stresu i jakości snu. Producent podkreśla, że Huawei Watch GT 3 został wyposażony w aż osiem sensorów, dzięki czemu mierzy tętno jeszcze dokładniej niż poprzednia generacja.







źródło: Huawei

Smartwatch będzie dostępny w dwóch rozmiarach: 46 mm (Active, Classic i Elite) oraz 42 mm (Active i Elite). Podobnie jak w innych modelach w ofercie marki, tarcza pokryta jest „wysokiej jakości szkłem” z nanopowłoką ochronną, dzięki której ekran jest odporny na zarysowania i ślady odcisków palców.

Nowością jest natomiast inny wygląd interfejsu – menu aplikacji w Huawei Watch GT 3 jest oparte na motywie szachownicy, dzięki czemu odczytywanie informacji ma być proste i wygodne. Ponadto smartwatch wyposażono w obrotową koronkę, która usprawnia obsługę funkcji urządzenia.

Huawei FreeBuds Lipstick

Razem z kolejną generacją smartwatcha, Huawei zaanonsował nowe słuchawki bezprzewodowe FreeBuds Lipstick, które wyróżniają się etui w kształcie… szminki. Wykonano je ze stali nierdzewnej z błyszczącym wykończeniem; pełni ono także rolę ładowarki.





Huawei Nova 9 i FreeBuds Lipstick (źródło: Huawei)

Słuchawki FreeBuds Lipstick dostępne będą wyłącznie w kolorze czerwonym. Niestety, Huawei nie podaje ich specyfikacji technicznej, a jedynie informację, że są kompatybilne zarówno ze smartfonami z systemem Android, jak i iOS.

Mimo oficjalnej zapowiedzi, smartwatch Huawei Watch GT 3 i słuchawki FreeBuds Lipstick nie są jeszcze dostępne w Polsce. O ich dostępności Huawei ma informować „na bieżąco”.

Ceny

Huawei przedstawił ceny zaprezentowanych nowości. Smartwatch Watch GT 3 został wyceniony na 329 euro dla wersji 42 mm oraz 349 euro w przypadku wariantu 46 mm. Natomiast za słuchawki FreeBuds Lipstick przyjdzie nam zapłacić 249 euro.