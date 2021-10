Kupisz Galaxy Watch 4 – Samsung zwróci Ci nawet 350 złotych

Najnowszym smartwatchom Samsunga nieco brakuje do ideału, ale Samsung raz za razem serwuje kolejny powód, żeby je kupić. Teraz na przykład kupujący mogą odzyskać nawet 350 złotych. Wysokość zwrotu zależy jednak od wybranego modelu.

Najnowsze smartwatche Samsunga okazały się prawdziwym przebojem. W przedsprzedaży cieszyły się tak ogromnym zainteresowaniem, że producent przed czasem zakończył przygotowaną promocję przedsprzedażową, a do tego niektórzy klienci musieli dłużej poczekać na swój egzemplarz. Pierwszy „hype” już minął, emocje opadły, ale nie zmieniło się to, że to jedne z najciekawszych smart-zegarków, dostępnych obecnie na rynku. Szczególnie teraz, gdy można otrzymać nawet 350 złotych zwrotu po ich zakupie.

Promocja: do 350 złotych zwrotu po zakupie smartwatcha Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic

Aby skorzystać z promocji, należy w okresie od 25 października do 7 listopada 2021 roku kupić Galaxy Watch 4 lub Galaxy Watch 4 Classic u jednego z autoryzowanych partnerów firmy Samsung, na przykład w sklepie Media Expert.

Po zakupie smartwatcha trzeba wypełnić formularz na dedykowanej stronie internetowej – najpóźniej do 13 listopada 2021 roku. Samsung wymaga, aby załączyć w nim dowód zakupu, zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym i zdjęcie pudełka z widocznym miejscem po wyciętym kodzie kreskowym.

Zastanawiacie się, po co aż tyle zachodu? Niewykluczone, że podczas poprzednich tego typu akcji dochodziło do prób wyłudzeń zwrotu, dlatego wydaje się, że to forma zabezpieczenia przed nimi. Dla uczciwych klientów nie powinno to stanowić żadnego problemu, szczególnie że na szali jest nawet 350 złotych.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Samsung przeleje na wskazane przez klienta konto bankowe zwrot w wysokości 350 lub 300 złotych (odpowiednio po zakupie Galaxy Watch 4 Classic i Galaxy Watch 4). Producent zastrzega jednak, że zrobi to w ciągu 21 dni kalendarzowych.

Jak zawsze w przypadku tego typu promocji, liczba zwrotów jest ograniczona do łącznie 2850 sztuk – 1700 dla Galaxy Watch 4 i 1150 dla Galaxy Watch 4 Classic. Co jednak ciekawe, Samsung nie wyklucza, że zwiększy ich pulę – wówczas poinformuje o tym na swojej stronie internetowej.

Regulamin promocji „Jesienna promocja cashback – zwrot do 350 zł za zakup Galaxy Watch4” (PDF)