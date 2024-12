Masz małe dłonie? Nowy pad do Xboxa jest dla Ciebie

Na rynku mamy już dostępną dosłownie całą masę różnych kontrolerów do PC, PlayStation czy Xboxa. Jest ich od groma, a w ostatnich miesiącach nowe pady były wypuszczane średnio co kilkanaście dni – czy to jako nowe modele, czy odnowione wersje w innych kolorach. Mało jednak jest urządzeń przystosowanych do osób niewpisujących się w typowy schemat. Czas to zmienić za sprawą 8BitDo.

Pad do Xboxa dla małych dłoni

Myszek czy padów dla graczy w różnych wersjach jest od groma. Jak wejdzie się na listę polecanych modeli w sklepach, można dostać bólu głowy od tego, jak duży jest wybór. To dobrze, ponieważ prawie każdy znajdzie coś dla siebie. Napisałem „prawie” celowo, ponieważ zazwyczaj – jeżeli nie wpisujesz się w schemat – masz problem z doborem czegoś dla siebie. Podobnie jest w sieciówkach z ciuchami, gdzie te robione są masowo pod dany typ człowieka i ludziom o nietypowej budowie trudno jest kupić coś, co pasuje.

Tak samo jest w przypadku kontrolerów. O ile mniejszych myszek nie brakuje na rynku, tak w przypadku padów jest ich po prostu bardzo mało. Do głowy przychodzi mi tylko Sony Acces Controller PS5, ale on jest bardziej dla osób niepełnosprawnych. 8BitDo postanowiło więc wyjść naprzeciw oczekiwaniom graczy z mniejszymi dłoniami i przygotowało pad Ultimate Mini, który ma być aż o 20 procent mniejszy i o 10 procent lżejszy niż ich standardowy kontroler „Xbox Ultimate C”. Można go już zamówić w sklepie 8BitDo za 34,99 dolarów (około 143 złote).

Różne wersje kolorystyczne nowych padów (źródło: 8bitdo.com)

Mini pad do Xboxa

Nowy mini kontroler 8BitDo kompatybilny z Xboxem ma pełnowymiarowe spusty, joysticki i przyciski. Po prostu cała konstrukcja jest mniejsza. Ma być przeznaczony głównie dla dzieci i nastolatków, ale – umówmy się – każda osoba z mniejszymi dłońmi chętnie po niego sięgnie. Producent podaje, że urządzenie waży 189,6 g i ma wymiary 135,2 x 95,4 x 58,6 mm. Dla porównania normalny kontroler do Xbox Series X/S waży 287 gramów.

Pad ma taki sam układ jak większe kontrolery do Xboxa, ale przyciski i joysticki z efektem Halla są umieszczone bliżej siebie. Warto podkreślić, że ma też różne tryby podświetlenia i półprzeźroczystą obudowę.

Sprzęt jest kompatybilny zarówno z konsolami starej generacji (Xbox One), jak i Xbox Series X/S oraz PC z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11. Warto jednak podkreślić, że ma jeden minus – nie jest bezprzewodowy. Trzeba zawsze go połączyć kablem do konsoli lub komputera. Sam kabel zaś ma 2,5 metra długości, więc jest to moim zdaniem w zupełności wystarczająca odległość.