Poznaliśmy datę globalnej premiery OnePlusa 13

Chińczycy mogą już od końca października 2024 roku cieszyć się dostępem do OnePlusa 13. Flagowy smartfon nie zadebiutował jeszcze oficjalnie w wersji globalnej i nie było wiadomo, kiedy to nastąpi. Teraz już wiemy, że na premierę poczekamy do pierwszego tygodnia 2025 roku.

Co zaoferuje OnePlus 13?

Jak na flagowca przystało, OnePlus 13 wyposażono w układ mobilny Snapdragon 8 Elite, który pracuje w tandemie z RAM LPDDR5X i pamięcią wewnętrzną typu UFS 4.0. Całość podtrzymuje przy życiu akumulator o pojemności 6000 mAh z możliwością ładowania przewodowo z mocą 100 W lub indukcyjnie z mocą 50 W.

OnePlus 13 (Źródło: OnePlus

Smartfon może pochwalić się też topowym zestawem fotograficznym. Na tylną wyspę trafiła główna matryca Sony LYT-808, ultraszerokokątny obiektyw z sensorem Isocell JN1 oraz teleobiektyw oparty na matrycy LYT-600. Wszystkie „oczka” oferują maksymalną rozdzielczość rzędu 50 Mpix, a za kalibrację optyki odpowiada Hasselblad.

W przypadku ekranu flagowe wrażenia zapewnia 6,82-calowy wyświetlacz LTPO AMOLED o rozdzielczości 3168×1440 pikseli, zakresie odświeżania 1-120 Hz i maksymalnej jasności 4500 nitów. Wszystkim zarządza natomiast Android 15 z autorską nakładką OxygenOS 15.

Kiedy globalna premiera serii OnePlus 13?

Producent zaczął już rozsyłać zaproszenia na zimowe wydarzenie, które jasno mówi, z czym będziemy mieli do czynienia – „OnePlus 13 Series” zapowiada nie tylko prezentację flagowego urządzenia, ale także debiut nieco skromniejszego brata, OnePlusa 13R.

Telefon najprawdopodobniej otrzyma 6,78-calowy ekran LTPO OLED o rozdzielczości 1.5K, układ mobilny Snapdragon 8 Gen 3 z maksymalnie 16 GB RAM i 1 TB miejsca na dane. Pojawi się także potrójny system aparatów: 50 Mpix z OIS (główny), 8 Mpix (ultraszerokokątny) i 2 Mpix. Producent powinien zastosować również ogniwo o pojemności 6500 mAh z maksymalną mocą ładowania 80 W.

Jeżeli nie możecie się już doczekać prezentacji, to musicie zaznaczyć w kalendarzach 7 stycznia 2025 roku i godzinę 16:30 – wtedy to OnePlus wprowadzi na globalny rynek te dwa nowe smartfony.