Tak wygląda OnePlus Watch 3. Trzeba być detektywem, żeby dostrzec nowości

Chociaż poprzednik OnePlus Watch 3 oficjalnie zadebiutował na rynku w lutym 2024 roku, to producent już pracuje nad kolejnym modelem z serii. Dzięki doniesieniom już sporo się na jego temat dowiedzieliśmy. Nie ma co spodziewać się wielkich zmian, przynajmniej jeśli chodzi o design.

OnePlus Watch 3 będzie wyglądać jak poprzednik

OnePlus Watch 2 został przez producenta zaprezentowany w lutym 2024 roku. To naprawdę ciekawa propozycja na rynku smartwatchy. Mamy tutaj do czynienia nie tylko ze świetnym wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 1,43-cala, częstotliwością odświeżania 60 Hz i maksymalną jasnością sięgającą 1000 nitów, ale też dwoma procesorami na pokładzie. Głównym motorem napędowym jest Snapdragon W5 powiązany z systemem WearOS, a drugi chipset to BES2700, który odpowiada na system operacyjny czasu rzeczywistego i pozwala na dużo dłuższe działanie urządzenia. Czy producent utrzyma tę „tradycję” w nadchodzącym modelu?

OnePlus Watch 3 (źródło: MIIT via gizmochina)

Dzięki temu, że OnePlus Watch 3 pojawił się w bazie danych certyfikacyjnych chińskiego Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych (MIIT) dowiedzieliśmy się o nim kilku ważnych rzeczy. Najważniejszą jest bez wątpienia fakt, że nie mamy co liczyć na rewolucję designu. Pojawiła się także grafika, która zdradza wygląd zegarka. Nadchodzący Watch 3 zachował okrągłą tarczę zegara z dwoma fizycznymi przyciskami po prawej stronie, służącymi do obsługi urządzenia.

Co ze specyfikacją?

Jeśli chodzi o szczegóły dotyczące specyfikacji urządzenia, to niestety ta jest jeszcze owiana tajemnicą. We wspomnianej bazie danych znalazła się jednak wzmianka dotycząca akumulatora, który ma mieć pojemność 500 mAh z obsługą ładowania o mocy 10 W. Jest także informacja o obsłudze e-SIM, a to byłby krok w przód względem poprzenika, który nie został przez producenta wyposażony w taki moduł łączności.

Portal gizmochina dodaje także, że według niedawno udostępnionych nieoficjalnych informacji smartwatch OnePlus będzie napędzany przez Snapdragon W5 lub niewydany jeszcze Snapdragon W5 Gen 2. Data premiery nie jest jeszcze dokładnie znana, ale mówi się, że urządzenie zostanie zaprezentowane wraz z OnePlus Pad 2 oraz OPPO Pad 3 i słuchawkami Enco X3 TWS. Pierwotnie prezentacja miała odbyć się w maju 2024 roku, ale została opóźniona.