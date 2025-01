W 2024 roku OnePlus zdecydował się na debiut dwóch urządzeń z kategorii wearable. Wiemy, jak będą nazywać się smartwatche, które zadebiutują we właśnie rozpoczętym 2025 roku.

Krótka historia inteligentnych zegarków OnePlusa

Dla OnePlusa smartwatche są w miarę świeżym tematem. Pierwsze urządzenie, nazwane po prostu OnePlus Watch, pojawiło się w 2021 roku i oferowało całkiem dobrą specyfikację w akceptowalnej cenie. Rok później pojawił się Nord Watch, który, jeżeli kojarzycie strategię nazewniczą firmy, był bardziej budżetowym rozwiązaniem. W 2023 roku producent zrobił sobie przerwę, aby w 2024 roku wrócić z prawie dwoma modelami smartzegarka.

Dlaczego „prawie”? OnePlus Watch 2 zadebiutował na początku 2024 roku. Ciekawym konceptem, zastosowanym przez firmę w jego konstrukcji, jest Dual Engine Architecture. Smartwatch jest w stanie pracować w dwóch trybach – w pełni funkcjonalnym i takim nastawionym bardziej oszczędne obchodzenie się z akumulatorem. W tym celu zastosowano dwa układy – Snapdragon W5 i BES2700.

Kilka miesięcy później do sprzedaży wszedł OnePlus Watch 2R i była to tylko skromna ewolucja przywołanego wyżej modelu. Jedyną różnicą było zastosowanie w konstrukcji 25% aluminium, co umożliwiło obniżenie masy zegarka z 49 do 37 gramów.

OnePlus Watch (źródło: OnePlus)

Jakie smartwatche planuje OnePlus na 2025 rok?

O OnePlus Watch 3 wiemy już co nieco – zegarek zostanie wyposażony w obrotową koronkę, poprawione czujniki tętna czy pomiar EKG. Dostępny będzie też w czarnym wariancie kolorystycznym. Nie będzie to jednak jedyny smartwatch producenta w najbliższym czasie.

Przeglądając bazę w aplikacji OHealth, oprogramowaniu towarzyszącym wearable Oppo i OnePlusa, redaktorzy AndroidAuthority zauważyli w kodzie tablicę, w której – oprócz Oppo Watch X i OnePlus Watch 2 – możemy zauważyć OnePlus Watch 3 oraz OnePlus 3 Pro, co niejako potwierdza prace nad tym drugim modelem. Ciekawe czy różnice pomiędzy bazowym modelem a „Pro” będą większe niż w przypadku obecnie dostępnej „dwójki” i odmiany „R”.

Tablica dostarcza jeszcze jednej informacji, tym razem związanej z Oppo. Numer modelowy WWE251 powtarza się w kodzie jeszcze trzy razy – przy urządzeniach Oppo Watch X2, Oppo Watch X2 46 mm i Oppo Watch X2 Pro. Na ten moment wygląda to na powtórkę z rozrywki – zegarki Oppo będą OnePlusami z podmienionym logo, tak jak w przypadku OnePlus Watch 2 i Oppo Watch X.

Na obecną chwilę nie wiadomo, kiedy zegarki pojawią się na rynku. Z jednej strony premiera OnePlusa 13 zbliża się wielkimi krokami. Z drugiej strony niewykluczone, że na debiut jest trochę za wcześnie i premiera odbędzie się bliżej okresu wiosennego – w końcu OnePlus Watch i Watch 2 debiutowały na rynku, kolejno, w marcu i lutym i nie były powiązane z prezentacją flagowych smartfonów.